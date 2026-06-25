Hugo González, del Real Club de Regatas de Alicante, se proclama Campeón del Mundo por Equipos en el Mundial de Optimist

El regatista del Real Club de Regatas de Alicante, Hugo González, se ha proclamado Campeón del Mundo por Equipos en el Campeonato del Mundo de Optimist que se está celebrando en Tánger (Marruecos). Hugo ha logrado este extraordinario título internacional formando parte de la selección española, de la cual ha ejercido además como capitán del equipo.

Este éxito vuelve a situar a la cantera del Real Club de Regatas de Alicante en la élite de la vela mundial y supone un hito de enorme relevancia para la entidad: es el segundo año consecutivo que un regatista del RCRA conquista este título mundial por equipos, consolidando el gran trabajo que se realiza desde la base y reafirmando el excelente nivel deportivo del club.

La final, disputada frente a una potente selección de Turquía, estuvo marcada por la emoción y la igualdad hasta el último momento, con el combinado español demostrando una vez más su talento, fortaleza mental y capacidad competitiva para colgarse la medalla de oro.

Pero la cita internacional todavía no ha terminado para Hugo González. Tras completar una fase clasificatoria impecable durante las jornadas previas, el regatista alicantino ha conseguido también, con total solvencia, su clasificación para el Grupo Oro, donde durante los próximos días luchará por el Campeonato del Mundo individual.

Joaquín Valero, vocal de vela ligera del Real Club de Regatas de Alicante y presidente de AECIO, ha mostrado su satisfacción por este nuevo éxito del equipo español y de Hugo González como regatista del RCRA. Bajo su presidencia en AECIO, España ha conseguido tres campeonatos del mundo por equipos consecutivos, un registro histórico para la vela nacional.

Asimismo, ha querido poner en valor el trabajo del cuerpo técnico, destacando la labor de Fernando Alegre Arbulú (‘Happy’), entrenador de la selección española, así como la dirección del equipo a cargo de Ion Chicoy, fundamentales en la preparación y éxito del combinado nacional.