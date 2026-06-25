Luis García Plaza vuelve al Villajoyosa CF y aspira a presidir el club

La junta directiva del Villajoyosa CF ha celebrado este jueves una asamblea en la que el actual entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, ha anunciado su futura candidatura para presidir el club. Asimismo, se ha informado a los socios de la incorporación de cinco nuevos miembros a la junta.

García Plaza, quien fue entrenador del club vilero en Segunda B entre 2003 y 2005, ha asegurado que su intención es "devolver al menos un poco de todo lo que el Villajoyosa CF me ha dado como entrenador profesional". Este pasado curso, el primer equipo se ganó el ascenos a Primera FFCV.

El entrenador alteano, quien desde el pasado mes de marzo dirige el banquillo del Sevilla en Primera División, encabeza ahora un proyecto futbolístico en La Vila con el que pretende reverdecer los éxitos obtenidos hace años, en los que el club llegó a militar entonces tercera categoría del fútbol español, equiparable a la actual Primera RFEF.

Equipo de solera

Junto a García Plaza regresan al Villajoyosa CF conocidos ex jugadores y técnicos vileros que también formaron parte del club en épocas anteriores como Juan Mayor, Felipe Ferrándiz y Alejandro Pérez, así como personal y directivos que en otras etapas formaron parte de la junta directiva, como José Luis del Nero e Isidro Cantó.

García Plaza, como entrenador del Villajoyosa, en un duelo de 2003 en El Madrigal. / Manolo Nebot

"Hace ya tiempo que siento como una obligación ayudar al fútbol de La Vila, porque fue el Villajoyosa CF quien me abrió las puertas al mundo del fútbol profesional. Muy especialmente me impulsa el recuerdo de ese gran presidente que fue Andrés Planells y de aquellas épocas vividas, esto ha sido lo que me ha movido para dar el paso, máxime cuando además aquellos con los que trabajé en esa época han decidido acompañarme. Vamos a intentar situar de nuevo al Villajoyosa CF como un referente futbolístico de la provincia", ha manifestado García Plaza.

Candidatura

Tal y como se ha informado en la asamblea, incorporados estos nuevos miembros a la junta directiva y tras la dimisión del anterior presidente, la presidencia del club ha sido asumida por el vicepresidente primero, Juan Mayor, dada la urgencia en iniciar la planificación deportiva de la temporada entrante.

Posteriormente, la entidad deportiva iniciará los trámites para convocar un proceso electoral del que surja una nueva junta directiva. García Plaza ha confirmado que encabezará una candidatura de la que formarán parte los dirigentes recién incorporados, además de algunas otras personas que "se darán a conocer en su momento".

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Según el presidente en funciones, Juan Mayor, el proyecto deportivo presentado "tiene su prioridad en el fútbol base, del que se pretende vuelva a ser un referente formando personas y luego futbolistas". Otros objetivos marcados para esta primera etapa serían "ilusionar a la afición formando un equipo competitivo con una mayoría de jugadores nacidos en la Vila" y, también, "potenciar el fútbol femenino".