Mundial 2026
El Centro de Tecnificación de Alicante vuelve a abrir para el España-Uruguay de esta madrugada
Después de no emitir la victoria frente a Arabia Saudí, el Pedro Ferrándiz instala de nuevo las pantallas gigantes para el último partido de la fase de grupos
El Centro de Tecnificación volverá a vivir esta madrugada (de viernes para sábado) la fiesta del Mundial con la selección. El recinto abrirá sus puertas para el España-Uruguay (2 de la madrugada, horario peninsular) de la última jornada de la fase de grupos.
El Pedro Ferrándiz permitirá acceder a los aficionados desde una hora antes del encuentro para facilitar el acceso en una jornada deportiva, que se iniciará menos de dos horas después del disparo de los fuegos artificiales en la playa del Postiguet.
Será la segunda vez durante este Mundial que los aficionados a la Roja puedan seguir desde el Centro de Tecnificación al equipo de Luis de La Fuente. La anterior fue en el decepcionante estreno frente a Cabo Verde, que terminó empate a cero. En la jornada 2 no se abrió el recinto, ya que coincidió en día y hora con la Ofrenda de Flores de las Hogueras.
El concejal de Deportes, Manuel Villar, ha explicado que "una vez rebasados los días grandes de las fiestas de Fogueres de Sant Joan retomamos la cita con la selección en este último encuentro de la fase de grupos y antes de iniciarse las eliminatorias, volviendo a conectar las pantallas gigantes instaladas en el Centro de Tecnificación".
"Estamos convencidos de que la afición alicantina volverá a volcarse con España en esta madrugada del día 27 frente a Uruguay, tal y como ya hiciera el el debut del pasado lunes frente a Cabo Verde”, ha subrayado Villar.
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