El HLA Alicante incorpora al internacional islandés Kristinn Pálsson

El HLA Alicante continúa reforzando su plantilla de cara a la próxima temporada con la incorporación del internacional islandés Kristinn Pálsson, un jugador de 28 años con experiencia en el baloncesto europeo que llega para aportar calidad, versatilidad y talento al perímetro lucentino.

Pálsson, de 1,98 metros de altura, se desenvuelve en las posiciones de escolta y alero. A lo largo de su trayectoria ha competido en diferentes ligas europeas, en las que ha por su capacidad anotadora, su lanzamiento exterior y su polivalencia para asumir distintos roles dentro del equipo. Sus inicios como profesional tuvieron lugar en el Marist Red Foxes de la liga universitaria estadounidense, en la que disputó tres campañas.

Desde entonces, ha pasado por la competición de su país, por la liga de Bélgica y Países Bajos y, en este último curso, por la tercera categoría del básket italiano. Lo hizo en las filas Aurora Basket Jesi, en la tercera categoría del país transalpino, donde firmó un promedio de 14,5 puntos, 5,1 rebotes y 2 asistencias por partido.

Experiencia internacional

Además de su carrera en clubes, el nuevo jugador del Lucentum es internacional absoluto con Islandia, selección con la que ha disputado competiciones FIBA de primer nivel como el EuroBasket 2025 y los Clasificatorios Europeos para la Copa del Mundo 2027, retos que confirman su experiencia internacional y su capacidad para competir al máximo nivel.

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Según ha valorado la Fundación en su comunicado, su experiencia, capacidad para generar puntos, amenaza desde el perímetro y conocimiento del baloncesto europeo convierten a Kristinn Pálsson en una incorporación de garantías para el proyecto deportivo del Lucentum Alicante. Con este fichaje, el club incorpora a un jugador en plena madurez deportiva, preparado para afrontar un nuevo reto y contribuir a los objetivos del equipo durante la próxima temporada.