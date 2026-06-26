Cómo ver el partido de España - Uruguay entero, sin pasarte la noche en vela y no perderte nada

La selección española juega esta madrugada el partido más importante de su fase de grupos en el Mundial 2026. España se mide a Uruguay en Guadalajara, en un duelo con aroma de final anticipada dentro del Grupo H y con el liderato todavía en juego.

España lidera el grupo H con 4 puntos tras su empate con Cabo Verde y su victoria ante Arabia Saudita, dos encuentros que la campeona uruguaya empató, por lo que cuenta con 2 puntos. Ahora bien, si España pierde este partido podría pasar como segunda de grupo si es que Cabo Verde y Arabia empatan o, incluso quedar tercera si gana Cabo Verde.

Así pues, el partido de la selección es muy importante para saber en qué puesto se clasificará en el Mundial 2026 y conocer a su futuro rival. El problema para muchos aficionados está en el horario: el encuentro se disputa a las 02.00 horas de esta madrugada, una franja complicada para quienes trabajan al día siguiente, madrugan o simplemente no quieren o no pueden permitirse trasnochar.

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Cómo volver a ver el partido de España - Uruguay el sábado

El partido podrá verse en directo en La 1 de TVE y en RTVE Play, pero no todos los seguidores de la Roja estarán delante del televisor a esa hora. Por eso, la emisión posterior del encuentro se convierte en una alternativa para quienes quieran disfrutar del Uruguay-España sin tener que quedarse despierto. La emisión del partido en diferido comenzará a las 11.20 horas en La 1.

Eso sí, habrá que estar un poco “aislado” para no sufrir ‘spoilers’, si no se quiere conocer el resultado de la Roja y verlo con toda la emoción de no saber qué ha pasado.