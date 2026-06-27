Arnau Parrado regresa al HLA Alicante para reforzar el juego interior

El HLA Alicante ha anunciado este sábado el fichaje de Arnau Parrado (Badalona, 24 de junio de 2000), ala-pívot de 2,04 metros que regresa al club lucentino para afrontar la temporada 2026-2027.

Formado en la cantera del Joventut Badalona, donde llegó a debutar con el primer equipo verdinegro, Parrado inició su trayectoria profesional en Bodegas Rioja Vega Clavijo y continuó su crecimiento en CB Prat antes de vestir la camiseta del HLA Alicante en la temporada 2022-2023, en la categoría de plata del baloncesto nacional.

En las dos últimas campañas ha militado en Grupo Ureta Tizona Burgos, donde se ha consolidado como un ala-pívot versátil y fiable en Primera FEB. El curso pasado promedió en 35 puntos unas medias de 9,1 puntos y 4,9 rebotes en casi 21 minutos.

Vuelve a Alicante

El regreso de Parrado supone la incorporación de un jugador que ya conoce la entidad y que llega en un gran momento de madurez deportiva, con capacidad de aportar en ambos lados de la pista, además de destacar por su movilidad, su capacidad para abrir el campo, su trabajo en el rebote y su intensidad defensiva, cualidades que reforzarán el juego interior del conjunto lucentino.

Además de su trayectoria en clubes, Parrado ha sido un habitual en las categorías inferiores de la selección española, proclamándose campeón de Europa sub-16 en 2016 y conquistando posteriormente las medallas de plata en los Europeos sub-18 y sub-20.

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Con esta incorporación, el HLA Alicante suma un jugador de presente y futuro que ya sabe lo que significa defender su escudo y que vuelve para aportar experiencia, energía y conocimiento de la categoría al proyecto de la temporada 2026-2027.