Awa Fam vuelve a cantar victoria en la WNBA un mes después

Volver a ganar, aunque no hayas aterrizado en la mejor liga del mundo en el mejor sitio posible para hacerlo de manera inmediata. Y sentirse importante en esa victoria. Doble objetivo conseguido por la alicantina Awa Fam, que sigue dando pasos en su evolución dentro de la WNBA, siendo pieza importante en Seattle Storm, que al fin rompió una mala racha que duraba demasiado.

Entre el 25 de mayo, cuando derrotaron a Washington Mystics (97-85) y el 26 de junio, cuando ganaron a New York Liberty (99-88), el equipo de Fam enlazó hasta 11 derrotas de manera consecutiva. No era cuestión de desesperar, ya que el proyecto de Seattle está verde y debe ir agigantándose con la evolución de jugadoras como la santapolera, pero perder siempre duele.

Las Storm cortaron la racha en un duelo de españolas, ya que en las Liberty juega Raquel Carrera, otra recién llegada a la liga y excompañera de Awa Fam en Valencia Basket. La alicantina brilló con 15 puntos y 6 rebotes en 33 minutos en pista, siendo titular y presentando el mejor +/- en pista de su franquicia, por los 7 puntos y 5 rebotes de su compatriota.

Así fue el partido

El encuentro terminó con victoria de Seattle Storm por 99-88 ante New York Liberty en un duelo de ritmo alto, con alternancias y un tramo final en el que el conjunto local terminó imponiendo su mayor acierto ofensivo y su capacidad para ejecutar en los momentos decisivos.

Fam volvió a ser titular, confirmando la confianza del cuerpo técnico de Seattle en su progresión dentro de la competición. Desde los primeros minutos, mostró presencia física, energía en el rebote y capacidad para finalizar cerca del aro, sosteniendo el ritmo del equipo en fases importantes del encuentro.

Fam cerró el partido con 15 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias, consolidándose como una de las piezas más fiables del conjunto de Seattle en este tramo de la temporada. Su impacto fue especialmente relevante en la pintura, donde ayudó a imponer el juego interior frente a una defensa exigente. La alicantina sigue creciendo en la WNBA con una adaptación muy positiva al ritmo físico y táctico de la liga, ganando protagonismo semana a semana.

Seattle Storm supo gestionar con madurez los tramos finales del partido, manteniendo la eficacia ofensiva incluso en los momentos de mayor presión y respondiendo con solidez a cada intento de reacción de New York Liberty. En un duelo que llegó vivo a su fase decisiva, el equipo local mostró mayor claridad en la toma de decisiones, seleccionando mejor los tiros y controlando las posesiones clave que acabaron marcando la diferencia en el marcador.

El control del ritmo en el último cuarto fue determinante para cerrar el encuentro con ventaja, evitando que el rival pudiera encadenar parciales que apretaran el resultado. Seattle supo alternar juego interior y exterior con criterio, ralentizando cuando fue necesario y acelerando en las transiciones cuando detectó ventajas, lo que le permitió sostener la distancia en el tramo decisivo.

Awa Fam conoció a su gran referente, la estadounidense A'ja Wilson, cuatro veces MVP de la WNBA con Las Vegas Aces. / Seattle Storm

El resultado refuerza las buenas sensaciones del equipo en este tramo de la temporada, en el que está encontrando una identidad cada vez más sólida y competitiva. Dentro de ese crecimiento, Awa Fam se consolida como una de las grandes noticias del proyecto, aportando presencia, energía y consistencia en la pintura en un contexto de máxima exigencia.

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El triunfo adquiere además un valor añadido al producirse ante una de las aspirantes al título, lo que refuerza la confianza del grupo y confirma que Seattle es capaz de competir con solvencia ante rivales de primer nivel cuando mantiene su nivel de concentración durante los 40 minutos.