Dani Mérida debutará en Wimbledon... con Medvedev en el horizonte

Dani Mérida sigue quemando etapas, a sus 21 años, en el circuito profesional de tenis. Si hace unas semanas protagonizaba su estreno en el cuadro final de un Grand Slam, en Roland Garros, esta vez le toca hacer lo propio sobre la histórica hierba de Wimbledon, donde se ha ganado el derecho, por clasificación, de jugar en el torneo que comienza este lunes.

El madrileño, producto del Club Atlético Montemar, debutará en el All England Tennis Club contra el argentino Camilo Ugo Carabelli, número 57 del mundo. Hay que recordar que Mérida ocupa actualmente el puesto 85. Su oponente es un especialista sobre tierra batida y no ha disputado ningún partido en la breve temporada sobre hierba de la ATP.

Un partido en hierba

Mérida, por su parte, llega a Wimbledon con el bagaje de un único encuentro sobre esta superficie, el de la previa del torneo de Queen's, hace un par de semana, en el que cayó derrotado ante el estadounidense Martin Damm por 6-3 y 6-2.

Previamente, sus meses sobre tierra batida habían sido más que interesante, con la final en el ATP 250 de Bucarest, su buen rendimiento en el ATP 1.000 de Madrid y la derrota con honor en primera ronda de Roland Garros contra Ben Shelton, quinto cabeza de serie. Tras caer pronto en París disputó el Challenger de Perugia (Italia), en el que perdió en la final.

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Dani Mérida impacta de derecha una bola en Roland Garros / YOAN VALAT

Ahora, el jugador de Montemar afronta con ilusión su debut en Wimbledon, en el que en el horizonte, si derrota a Carabelli, al que se medirá este lunes en el segundo turno de la pista 9, aparece la posibilidad de enfrentarse en segunda ronda al ruso Daniil Medvedev, octavo cabeza de serie y exnúmero 1 del mundo, que se medirá en su estreno al croata Marin Cilic.