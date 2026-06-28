El alicantino Miguel Fuster gana el Rallye de la Vendimia... ¡28 años después!

Ganar en 1998... y volverlo a hacer en 2026. Hay muy pocos deportistas que sean capaces de presumir de ello. Uno de ellos, el piloto alicantino de rallyes Miguel Fuster, lo ha recientemente, este mismo fin de semana, al imponerse en el Rallye de la Vendimia, disputado en Almendralejo (Extremadura), sumando su primer triunfo del curso.

Fuster, con Diego Fuentes como copiloto a los mandos del Skoda Fabia RS Rally2 del Recalvi Team, se ha impuesto en la 55ª edición de la prueba, que es valedera para el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto.

Miguel Fuster gana el Rally de Almendralejo / Recalvi Team

Habían pasado 28 años desde el anterior triunfo de Fuster en este mismo evento, un abrir y cerrar de ojos para el hexacampeón nacional, que demostró una vez más su gran nivel actual para sumar un nuevo triunfo en su palmarés. Además, los abandonos de sus rivales directos permiten al alicantino liderar la general del campeonato nacional, tras tres pruebas disputadas.

Dani Solà fue el principal obstáculo para la victoria de Fuster, con un apretado marcaje durante la primera parte del rallye, decantándose la balanza a favor del veterano piloto a lo largo de la tarde del sábado. El podio lo completó Alberto Ordóñéz.

Clasificaciones – 55 Rallye de la Vendimia 2026 Miguel Fuster / Diego Fuentes (Škoda Fabia RS Rally2) – 52:03.600 Dani Solà / David Moreno (Škoda Fabia RS Rally2) +11.4 Alberto Ordóñez / Pablo Sánchez (Citroën C3 Rally2) +13.3 José Manuel Lamela / Alejandro López (Škoda Fabia R5) +1:21.3 Aleksandr Semenov / Aleksei Ignatov (Toyota GR Yaris Rally2) +1:40.6

Declaraciones de Miguel Fuster

"Estoy muy contento por haber ganado esta carrera. En 2018 decidí colgar el caso tras ganar mi sexto título nacional y el año pasado me dieron la oportunidad de volver a competir en este equipo. Volver a ganar una carrera en el Campeonato de España de Rallyes es una satisfacción increíble", declara Miguel Fuster a INFORMACIÓN tras conseguir la victoria en Almendralejo.

"Las dos primeras carreras se me escaparon y a la tercera ha ido la vencida", agrega, con orgullo. "Me he puesto líder del campeonato a mis 54 años y aunque lo haya ganado seis veces ya, si lo consigo en esta temporada va a ser la bomba porque me enfrento a gente joven y rápida. Me está costando mucho, pero lo veo posible", advierte.

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Fuster se muestra especialmente agradecido a su nuevo equipo, el Recalvi Team, por la experiencia que está viviendo. "Han puesto una gran confianza en mí, tanto el equipo como mis patrocinadores", reconoce. Para terminar, hace memoria sobre lo que supone haber ganado la misma prueba casi tres décadas después: "Gané este Rallye cuando era piloto oficial de Peugeot en 1998. Es algo muy especial ganarlo 28 años después y tras haber estado cinco o seis años retirado".