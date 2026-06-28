RD Congo remonta ante Uzbekistán y consigue una histórica clasificación

La República Democrática del Congo (RDC) se clasificó por primera vez a segunda fase de una Copa del Mundo gracias a la victoria por remontada 3-1 lograda este sábado frente a Uzbekistán en un partido jugado en el Estadio de Atlanta que le bajó el telón al Grupo K.

La RDC logró la histórica clasificación, con su primer triunfo en un Mundial, al terminar con 4 puntos en la tercera posición de su zona y su rival en los dieciseisavos de final será Inglaterra el miércoles 1 de julio. Uzbekistán se despide con una pobre presentación en la que perdió los tres partidos jugados.

A diferencia de los dos encuentros anteriores, en los que perdió frente a Colombia y Portugal, esta vez Uzbekistán salió a buscar la victoria desde el inicio y eso lo sintió la República Democrática del Congo, que se notaba sorprendida y además incómoda sin la posesión de la pelota.

El primer campanazo lo dieron los uzbekos apenas al minuto de juego cuando festejaron un gol que fue anulado por fuera de lugar de Dostonbek Khamdamov.

Sin embargo, a los diez minutos sí pudieron celebrar sin ninguna duda la anotación de Eldor Shomurodov, quien recibió un pase elevado y a plena velocidad entró al área y soltó un disparo de zurda imposible de contener para el portero congoleño. Golazo.

El tanto de los dirigidos por el italiano Fabio Cannavaro generó una rápida reacción de la selección congoleña, que buscó el empate con jugadas veloces por los laterales. A los 16 minutos Nathanael Mbuku logró la igualdad con un poderoso remate de media distancia, pero el VAR mostró que en la jugada previa le dio una cachetada al uzbeko Sherzod Nasrullaev.

En la segunda parte Uzbekistán se refugió más por decisión propia y su intención fue sellar el triunfo en acciones de contraataque. Casi consigue el segundo gol de nuevo con Shomurodov, su mejor hombre, quien a los seis minutos probó con un latigazo que pasó cerca del larguero.

La República del Congo aceleró aún más su accionar, intentó conseguir la anotación con la mayor potencia de sus jugadores y probó las manos del guardameta Abduvokhid Nematov, quien varias veces las mostró como si tuviera puesto un candado para no dejar entrar la pelota.

Todo parecía controlado para Uzbekistán, hasta que a los 21 minutos el experimentado Abdukodir Khusanov cometió una falta ingenua en el área sobre Yoane Wissa. Penalti inobjetable que el mismo Wissa cobró con categoría para igualar el partido a los 23.

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Lo que siguió hasta el final fue una avalancha provocada por la RDC. Era a todo o nada. Y fue todo, porque los 32 minutos Fiston Mayele, quien llevaba 20 minutos en la cancha, anotó el 2-1 a pura velocidad ante la duda del portero, y a los 90 Wissa consiguió el doblete de su cuenta para el 3-1. Suenan los tambores, hay fiesta en la República Democrática del Congo.

Fuente: Sport