El curioso modo del equipo de Juan Ayuso para anunciar su participación en el Tour

En los tiempos que corren es difícil sorprender en materia de comunicación dentro del deporte profesional. Pero a veces, se consigue. Y una de esas veces la ha firmado el Lidl-Trek, equipo ciclista en el que milita el alicantino Juan Ayuso, a la hora de anunciar a los ocho corredores que participarán en el Tour de Francia, la prueba más importante (y mediática) de cada año en el deporte de las dos ruedas.

El Lidl-Trek, una de las grandes escuadras del World Tour, ha apostado este año por el arte para dar a conocer a los ciclistas que estarán este jueves en Barcelona para iniciar un recorrido que les llevará hasta París, el 26 del mismo mes, y tras 3.325 kilómetros de recorrido por las carreteras y montañas que dirimirán un ganador, el portador del maillot amarillo en los Campos Elíseos.

El equipo alemán, a través de sus redes sociales, ha compartido un dibujo personalizado de cada ciclista que participará en el Tour con sus colores, realizados por Fette, un arquitecto e ilustrador reconocido internacionalmente en la comunidad ciclista por sus divertidas viñetas y dibujos sobre el ciclismo mundial. La maniobra ha encantado en el pelotón y en su entorno. Y, entre ellas, obviamente, está la de Juan Ayuso.

Ilustración de Juan Ayuso realizada por Fette para anunciar su participación en el Tour / Fette/Lidl-Trek

El equipo del Lidl-Trek

El alicantino, jefe de filas del Lidl-Trek para el Tour, aparece acompañado de su perro, realizando una compra en un supermercado, en claro guiño al patrocinador principal del equipo. A lo largo de varias publicaciones se ha ido confirmando la identidad de sus compañeros de equipo: Derek Gee-West, Mads Pedersen, Quinn Simmons, Mattias Skjelmose, Tom Skujins, Mathias Vacek y Carlos Verona.

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Juan Ayuso, durante un entrenamiento con Lidl-Trek. / Lidl-Trek

Ahora, los ciclistas, entre ellos Ayuso, deberán responder a la imaginativa iniciativa del equipo de comunicación del Lidl-Trek (y a la calidad artística de Fette) sobre las carreteras, primero de España y luego de Francia, y tratar de plantar cara al binomio de favoritos para ganar la carrera, el esloveno Tadej Pogacar y el danés Jonas Vingegaard.