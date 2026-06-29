El HLA Alicante ficha al ala-pívot Wesley Dreamer

El HLA Alicante continúa reforzando su plantilla de cara a la próxima temporada y este lunes ha anunciado la incorporación de Wesley Dreamer, un ala-pívot estadounidense que destaca por su versatilidad, capacidad reboteadora y amenaza desde el perímetro.

Con 2,01 metros de altura, Dreamer puede desempeñarse tanto en la posición de ala-pívot como en la de alero, gracias a su movilidad, inteligencia táctica y capacidad para abrir el campo con su lanzamiento exterior.

Formado en Northwest Missouri State University, donde fue una de las grandes referencias del programa universitario y conquistó dos campeonatos de la NCAA División II, Dreamer inició su carrera profesional en Europa durante la temporada 2024-2025.

En su trayectoria profesional, el nuevo jugador lucentino ha defendido las camisetas de Dresden Titans, Le Mans Sarthe Basket, Nymburk y Göttingen, acumulando experiencia en competiciones como la ProA alemana, la LNB Pro A francesa, la NBL checa y la Basketball Champions League.

Ala-pívot moderno

Dreamer destaca por su capacidad para aportar en numerosas facetas del juego. Su versatilidad ofensiva, la facilidad para correr la pista, su presencia en el rebote y su buen porcentaje de acierto desde la línea de tres puntos le convierten en un perfil muy completo para el baloncesto actual.

En su primera temporada como profesional fue uno de los jugadores más destacados de los Dresden Titans, firmando una brillante campaña en la ProA alemana antes de dar el salto a ligas de mayor nivel como la francesa y la checa. Su energía, capacidad física y polivalencia convierten a Wesley Dreamer en un refuerzo de garantías para el proyecto deportivo del Lucentum.

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Dreamer es el tercer fichaje oficializado por el HLA Alicante, tras los de Kristinn Palsson y Arnau Parrado, además de la renovación de Mike Torres y de la incorporación como entrenador, en su regreso a la entidad, de Pedro Rivero.