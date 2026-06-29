La lesión de su rival mete a Dani Mérida en la segunda ronda de Wimbledon

Dani Mérida estará en la segunda ronda de Wimbledon. El tenista del Club Atlético Montemar ha superado su debut en el All England Club este lunes, en un partido accidentado frente al argentino Ugo Carabelli. El tenista afincado en Alicante, pese a arrancar perdiendo el partido, ha conseguido avanzar de ronda debido a la lesión de su rival, que ocupa el puesto número 59 del ranking ATP.

Mérida, que iba perdiendo dos sets a uno en el momento en el que el porteño se retiro (4-6, 3-6, 6-2 y 3-0), comenzó con dudas el duelo encajando una rotura de saque en el sexto, que aunque la recuperó, volvió a perder el saque en el décimo juego para caer por 4-6 en el primer set. En el segundo, Carabelli mantuvo el nivel y siguió siendo superior, consiguiendo una ventaja de 0-4, que a pesar de que Mérida recortó distancias, le valió para llevarse la segunda manga.

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El madrileño, con 'break' abajo en el tercero, aprovechó las molestias físicas de su rival para adjudicarse cinco juegos seguidos para forzar la cuarta manga, en la que el argentino, tras ir perdiendo 3-0, decidió retirarse. En la segunda ronda el rival saldrá del ganador del Daniil Medvedev (nº9 del ranking ATP) - Marin Cilic (nº62 del ranking ATP).