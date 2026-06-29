Villajoyosa acoge este fin de semana la Serie Europea de rugby playa

La Playa Centro de Villajoyosa acoge este fin de semana (sábado 4 y domingo 5 de julio) la Serie Europea de rugby playa, con entrada gratuita, quinta prueba del calendario que busca al campeón continental de esta modalidad.

En el torneo masculino participarán los siguientes equipos: Les Minots (Francia), Wild Porks, The Rockets y Bula Bula (Italia), Celtibéricos, Costaleños, Denia Barbarians y Costa Blanca La Vila (España), Aragvelebi (Georgia) y Virginia Vipers (Irlanda).

Por su parte, en el femenino lo harán: Sport Club do Porto (Portugal), Queen Bees (Francia) y Celtibéricas, Horta Valencia y Costa Blanca La Vila (España).

Esta modalidad se juega en la oficial de rugby 5, aprobada por Rugby Europe y Villajoyosa es la única sede española de un calendario que se inició en mayo con el evento de Kortrijk (Bélgica), tuvo continuidad en junio con los de Marsella (Francia), Oporto (Portugal) y La Haya (Países Bajos) y proseguirá tras la cita alicantina en Lignano (Italia), Viena (Austria), Sopot (Polonia) y Magna (Italia), localidad en la que tendrá lugar la final europea, los días 18 y 19 de julio.

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El campeón de Europa se determinará con las tres mejores puntuaciones de los torneos en los que participe. La Serie Europea de rugby playa cuenta con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Villajoyosa, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante, la Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana y la Federación Española de Rugby.