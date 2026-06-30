El alero Sediq Garuba, cuarto refuerzo del Lucentum Alicante

El Lucentum, inmerso de lleno en su planificación para la 2026-2027, sigue desvelando los nombres que integrarán el equipo dirigido por Pedro Rivero. La entidad alicantina ha anunciado este martes la incorporación del alero Sediq Garuba (2004, España), hermano pequeño del internacional con la selección española Usman Garuba.

Después de cuatro temporadas en el Cartagena, el canterano del Real Madrid formará parte del proyecto alicantino el próximo curso. Fue uno de los jugadores más destacados de su generación en la cantera blanca, llegando a debutar en Euroliga con Pablo Laso. También cuenta con experiencia en las categorías inferiores de la selección española. En su palmarés figuran el oro en el EuroBasket U18 de 2022 y el Campeonato del Mundo U19 de 2023.

"Garuba destaca por su capacidad para desempeñarse en varias posiciones del perímetro gracias a su intensidad defensiva, potencia física y facilidad para jugar en transición", destaca el club lucentino en su comunicado sobre las cualidades de su nuevo jugador, que mide 1,93 y promedió 7,6 puntos, 2,8 rebotes y 1 asistencia en su último año en Cartagena. Además, firmó un 30,7% en triples y tuvo una valoración media de 7,2 puntos.

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Diseño con el que el Lucentum ha anunciado la llegada de Sediq Garuba. / LUC

Garuba es el cuarto fichaje completado por el HLA Alicante este mercado. El club también ha informado sobre la llegada de Wesley Dreamer, Kristinn Palsson y Arnau Parrado, además de la renovación de Mike Torres y de la incorporación como entrenador, en su regreso a la entidad, de Pedro Rivero.