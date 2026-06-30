Elche reúne talento de cuatro continentes en la VII edición de los Tryouts de FutbolJobs
22 futbolistas de más de diez países participarán en una semana de entrenamientos, partidos y evaluaciones ante clubes de España, Catar, Emiratos Árabes y Estados Unidos
La ciudad de Elche vuelve a convertirse en el epicentro del fútbol internacional con la celebración de la VII edición de los Tryouts de FutbolJobs, un programa de alto rendimiento organizado por el exfutbolista del Elche, Aarón Ñíguez, que reunirá del 1 al 7 de julio a 22 futbolistas procedentes de más de diez países con un objetivo común: demostrar su nivel ante clubes profesionales y abrirse camino en el fútbol de élite.
En esta edición participarán jugadores llegados desde Venezuela, Colombia, Italia, México, Hungría, Bolivia, Reino Unido, Chipre, Estados Unidos y España, entre otros países, lo que convierte esta convocatoria en la más internacional celebrada hasta la fecha.
Durante siete días, los futbolistas desarrollarán un completo programa de preparación que combinará entrenamientos específicos, análisis del rendimiento, formación en nutrición y tecnología GPS, charlas técnicas y dos partidos de evaluación frente a equipos del fútbol español. La edición de 2026 contará con la presencia confirmada de responsables de captación y scouting de clubes nacionales e internacionales, que evaluarán de primera mano a los participantes.
Entre las entidades confirmadas figuran el Real Valladolid, Tenerife, Eldense, Qatar SC, Gulf United FC o LA Galaxy, entre otros. La presencia de clubes de cuatro países diferentes consolida los Tryouts de FutbolJobs como un escaparate internacional para futbolistas que buscan dar el salto al fútbol profesional.
Los participantes disputarán dos encuentros que servirán como principal escaparate deportivo ante los scouts asistentes: Sábado 4 de julio (10:00 horas) frente al Costa City, en el Campo de Fútbol Xiprerets de Santa Pola. Lunes 6 de julio (19:00 horas) frente al CD Eldense/Jove Español. Estos encuentros serán el momento clave del programa, ya que permitirán a los clubes valorar a los jugadores en un contexto real de competición.
Una historia de superación desde Venezuela
Entre los 22 participantes destaca especialmente la historia de un futbolista llegado desde Venezuela, que consiguió viajar a España pocos días después del terremoto que afectó a su país.
Su testimonio refleja el esfuerzo y la determinación de quienes luchan por cumplir el sueño de convertirse en futbolistas profesionales pese a las dificultades personales y sociales. Durante la semana estará disponible para atender a los medios de comunicación y compartir cómo vivió aquellos momentos, el proceso para poder salir de Venezuela y el camino recorrido hasta llegar a Elche.
Un proyecto que sigue creciendo
Con siete ediciones celebradas, los Tryouts de FutbolJobs continúan consolidándose como uno de los programas privados de captación de talento con mayor proyección internacional, reuniendo cada año a futbolistas de distintos continentes y acercándolos a clubes profesionales mediante un entorno de evaluación de alto rendimiento. La combinación de entrenamiento, formación, tecnología aplicada al rendimiento, competición y contacto directo con responsables de captación convierte este evento en una experiencia única para jugadores que buscan una oportunidad en el fútbol profesional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fracasa el modelo de vasos ‘reutilizables’ en los festivales y macroconciertos: piden que se cumpla la ley
- En busca del gigante marino desaparecido en Tabarca por una pandemia mortal
- Condenan a ocho años de cárcel a El Chato como líder de una red que vendía droga a traficantes de Alicante y Albacete
- Me voy en el mismo puesto en el que entré': la despedida de Julio Albaladejo tras 24 años de negociación sindical en el Ayuntamiento de Elche
- Sin aire acondicionado, casi sin corbatas y con abanicos en el Ayuntamiento de Elche en solidaridad con los centros educativos sin climatización
- Detenido en Orihuela Costa un fugitivo buscado por Rusia por estafar hasta 26 millones de euros
- El calor entra a trabajar cada más pronto en Alicante: 'Sería de lógica buscar fórmulas como adelantar la jornada
- Carlos Llull, experto en aire acondicionado: “El error está en apagarlo por la noche. Una máquina de 1.500 vatios encendida 8 horas podría costar un euro de electricidad”