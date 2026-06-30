Elche reúne talento de cuatro continentes en la VII edición de los Tryouts de FutbolJobs

La ciudad de Elche vuelve a convertirse en el epicentro del fútbol internacional con la celebración de la VII edición de los Tryouts de FutbolJobs, un programa de alto rendimiento organizado por el exfutbolista del Elche, Aarón Ñíguez, que reunirá del 1 al 7 de julio a 22 futbolistas procedentes de más de diez países con un objetivo común: demostrar su nivel ante clubes profesionales y abrirse camino en el fútbol de élite.

En esta edición participarán jugadores llegados desde Venezuela, Colombia, Italia, México, Hungría, Bolivia, Reino Unido, Chipre, Estados Unidos y España, entre otros países, lo que convierte esta convocatoria en la más internacional celebrada hasta la fecha.

Durante siete días, los futbolistas desarrollarán un completo programa de preparación que combinará entrenamientos específicos, análisis del rendimiento, formación en nutrición y tecnología GPS, charlas técnicas y dos partidos de evaluación frente a equipos del fútbol español. La edición de 2026 contará con la presencia confirmada de responsables de captación y scouting de clubes nacionales e internacionales, que evaluarán de primera mano a los participantes.

Entre las entidades confirmadas figuran el Real Valladolid, Tenerife, Eldense, Qatar SC, Gulf United FC o LA Galaxy, entre otros. La presencia de clubes de cuatro países diferentes consolida los Tryouts de FutbolJobs como un escaparate internacional para futbolistas que buscan dar el salto al fútbol profesional.

Los participantes disputarán dos encuentros que servirán como principal escaparate deportivo ante los scouts asistentes: Sábado 4 de julio (10:00 horas) frente al Costa City, en el Campo de Fútbol Xiprerets de Santa Pola. Lunes 6 de julio (19:00 horas) frente al CD Eldense/Jove Español. Estos encuentros serán el momento clave del programa, ya que permitirán a los clubes valorar a los jugadores en un contexto real de competición.

Una historia de superación desde Venezuela

Entre los 22 participantes destaca especialmente la historia de un futbolista llegado desde Venezuela, que consiguió viajar a España pocos días después del terremoto que afectó a su país.

Su testimonio refleja el esfuerzo y la determinación de quienes luchan por cumplir el sueño de convertirse en futbolistas profesionales pese a las dificultades personales y sociales. Durante la semana estará disponible para atender a los medios de comunicación y compartir cómo vivió aquellos momentos, el proceso para poder salir de Venezuela y el camino recorrido hasta llegar a Elche.

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Un proyecto que sigue creciendo

Con siete ediciones celebradas, los Tryouts de FutbolJobs continúan consolidándose como uno de los programas privados de captación de talento con mayor proyección internacional, reuniendo cada año a futbolistas de distintos continentes y acercándolos a clubes profesionales mediante un entorno de evaluación de alto rendimiento. La combinación de entrenamiento, formación, tecnología aplicada al rendimiento, competición y contacto directo con responsables de captación convierte este evento en una experiencia única para jugadores que buscan una oportunidad en el fútbol profesional.