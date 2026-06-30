Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Videoanálisis Toni CabotBarcala sobre Les NausCura expulsadoMuertes por calorExposición MARQDirecto VenezuelaDirecto Hogueras 2026
instagramlinkedin

El Intercity deposita un aval de 500.000 euros para que siga adelante la tramitación de Alicante Park

La entidad alicantina cumple uno de los principales requisitos exigidos por la Generalitat tras admitir a trámite el Proyecto de Interés Autonómico del complejo de ocio y eventos previsto en Rabasa

La zona de conciertos proyectada en Alicante Park.

La zona de conciertos proyectada en Alicante Park. / INFORMACION

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alejandro Ruiz

Alejandro Ruiz

El Intercity ha comunicado, este martes, a través de sus canales oficiales que ha formalizado el depósito de la garantía provisional de 500.000 euros requerida por la Generalitat Valenciana para continuar con la tramitación del Proyecto de Interés Autonómico (PIA) de Alicante Park, el complejo de ocio, deportivo y de eventos que proyecta desarrollar en Rabasa.

"La garantía depositada, fijada en el importe máximo contemplado por la normativa para este tipo de procedimientos, tiene como finalidad respaldar la consistencia y viabilidad de la iniciativa presentada. Su constitución permite continuar avanzando en la tramitación administrativa del Proyecto de Interés Autonómico impulsado por el club", ha informado el club en su comunicado.

Imagen facilitada por el Intercity de lo que aspira a ser Alicante Park.

Imagen facilitada por el Intercity de lo que aspira a ser Alicante Park. / CFI

Con este trámite, el Intercity suma un nuevo paso en la hoja administrativa del proyecto, después de que el pasado mes de abril formalizara la compra de los cerca de 100.000 metros cuadrados sobre los que se levantará el complejo por 2,6 millones de euros. Por otro lado, a mediados de junio el Consell acordó admitir a trámite la iniciativa como Proyecto de Interés Autonómico.

¿Qué será Alicante Park?

Según sostienen tanto el Intercity como el promotor, Alicante Park prevé la construcción de un complejo multifuncional destinado a acoger grandes eventos deportivos, culturales y musicales, además de actividades de ocio y restauración durante todo el año. Entre las principales infraestructuras proyectadas figuran un recinto para conciertos con capacidad para más de 30.000 asistentes y un estadio de fútbol con un aforo inicial de 10.000 espectadores, ampliable en función de las necesidades futuras.

Noticias relacionadas

Según las previsiones del promotor, el complejo supondrá una inversión superior a los 60 millones de euros y permitirá la creación de más de 200 empleos directos. "Con la admisión a trámite del Proyecto de Interés Autonómico, la adquisición de los terrenos y la formalización de la garantía exigida por la Generalitat Valenciana, el CF Intercity continúa cumpliendo los hitos previstos en la hoja de ruta de Alicante Park", también destaca la entidad en la nota emitida para medios.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fracasa el modelo de vasos ‘reutilizables’ en los festivales y macroconciertos: piden que se cumpla la ley
  2. En busca del gigante marino desaparecido en Tabarca por una pandemia mortal
  3. Condenan a ocho años de cárcel a El Chato como líder de una red que vendía droga a traficantes de Alicante y Albacete
  4. Sin aire acondicionado, casi sin corbatas y con abanicos en el Ayuntamiento de Elche en solidaridad con los centros educativos sin climatización
  5. Detenido en Orihuela Costa un fugitivo buscado por Rusia por estafar hasta 26 millones de euros
  6. El calor entra a trabajar cada más pronto en Alicante: 'Sería de lógica buscar fórmulas como adelantar la jornada
  7. El Pleno de Alicante, en directo | La concejala de Patrimonio afirma que tardó 12 días en avisar a Barcala de Les Naus porque estaba 'esperando el informe
  8. Alicante avanza en el derribo de la guardería okupa de Altozano para construir una plaza pública

El Intercity deposita un aval de 500.000 euros para que siga adelante la tramitación de Alicante Park

El Intercity deposita un aval de 500.000 euros para que siga adelante la tramitación de Alicante Park

Dialsur abre en Alicante su mayor Cash & Carry con una inversión de más de 3 millones de euros

Dialsur abre en Alicante su mayor Cash & Carry con una inversión de más de 3 millones de euros

Gran “Opening” de SkyFest Benidorm

Gran “Opening” de SkyFest Benidorm

La octava edición de Gastro Cinema abre la convocatoria para presentar cortometrajes

La octava edición de Gastro Cinema abre la convocatoria para presentar cortometrajes

Los vendedores ya exigen precios un 60 % por encima de los valores de tasación de las viviendas en Alicante

Los vendedores ya exigen precios un 60 % por encima de los valores de tasación de las viviendas en Alicante

Tirar colillas desde el balcón puede salir muy caro: esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

Tirar colillas desde el balcón puede salir muy caro: esto dice la Ley de Propiedad Horizontal
Tracking Pixel Contents