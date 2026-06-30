El Intercity deposita un aval de 500.000 euros para que siga adelante la tramitación de Alicante Park

El Intercity ha comunicado, este martes, a través de sus canales oficiales que ha formalizado el depósito de la garantía provisional de 500.000 euros requerida por la Generalitat Valenciana para continuar con la tramitación del Proyecto de Interés Autonómico (PIA) de Alicante Park, el complejo de ocio, deportivo y de eventos que proyecta desarrollar en Rabasa.

"La garantía depositada, fijada en el importe máximo contemplado por la normativa para este tipo de procedimientos, tiene como finalidad respaldar la consistencia y viabilidad de la iniciativa presentada. Su constitución permite continuar avanzando en la tramitación administrativa del Proyecto de Interés Autonómico impulsado por el club", ha informado el club en su comunicado.

Imagen facilitada por el Intercity de lo que aspira a ser Alicante Park. / CFI

Con este trámite, el Intercity suma un nuevo paso en la hoja administrativa del proyecto, después de que el pasado mes de abril formalizara la compra de los cerca de 100.000 metros cuadrados sobre los que se levantará el complejo por 2,6 millones de euros. Por otro lado, a mediados de junio el Consell acordó admitir a trámite la iniciativa como Proyecto de Interés Autonómico.

¿Qué será Alicante Park?

Según sostienen tanto el Intercity como el promotor, Alicante Park prevé la construcción de un complejo multifuncional destinado a acoger grandes eventos deportivos, culturales y musicales, además de actividades de ocio y restauración durante todo el año. Entre las principales infraestructuras proyectadas figuran un recinto para conciertos con capacidad para más de 30.000 asistentes y un estadio de fútbol con un aforo inicial de 10.000 espectadores, ampliable en función de las necesidades futuras.

Noticias relacionadas

Según las previsiones del promotor, el complejo supondrá una inversión superior a los 60 millones de euros y permitirá la creación de más de 200 empleos directos. "Con la admisión a trámite del Proyecto de Interés Autonómico, la adquisición de los terrenos y la formalización de la garantía exigida por la Generalitat Valenciana, el CF Intercity continúa cumpliendo los hitos previstos en la hoja de ruta de Alicante Park", también destaca la entidad en la nota emitida para medios.