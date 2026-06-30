La Media Maratón de Elche se celebrará el 11 de abril y contará con dos distancias

El Ayuntamiento de Elche y el Club de Atletismo Elche Decatlón han abierto este martes las inscripciones para la 54ª edición de la Media Maratón de Elche, que se celebrará el 11 de abril de 2027 y contará con dos distancias homologadas de 21K y 10K.

La prueba, considerada la media maratón más antigua del mundo, volverá a tener salida unificada a las 9:00 horas desde la avenida del Alcalde Vicente Quiles, junto a la estación de tren Elche-Parque.

El concejal de Deportes, José Antonio Román, destacó en la presentación que la carrera "es la prueba más importante del calendario deportivo de la ciudad y forma parte de nuestro patrimonio", al tiempo que animó a la participación de todos los ilicitanos.

El director general de la prueba, Carlos Martínez, aseguró que la organización afronta esta edición "con mucha ilusión y con el compromiso de seguir haciendo crecer una carrera que forma parte de la historia deportiva de Elche".

Noticias relacionadas

Las inscripciones se han abierto con precios de 25 euros para la media maratón y 18 euros para el 10K, con descuentos de dos euros para los participantes de la edición anterior durante las dos primeras semanas.