La selección española de escalada llega a Barcelona con varios nombres a seguir de cerca

La selección española de escalada afronta en GRAVITEO Urban Sports Festival una de las citas más importantes y atractivas de la temporada con el aliciente de competir ante su público y en un escenario muy especial. Del 17 al 19 de julio, el Circuit de Barcelona-Catalunya acoge el World Climbing Europe Championship Barcelona 2026 de búlder y la World Climbing Europe Series Barcelona 2026 de velocidad, dos competiciones que situarán a Barcelona en el centro del calendario continental. El evento llega con una selección española que buscará ser protagonista delante de su afición.

La velocidad será la primera gran cita internacional de escalada en GRAVITEO. El viernes 17 de julio, la World Climbing Europe Series Barcelona 2026 reunirá a especialistas continentales en una modalidad directa, explosiva y fácil de seguir para cualquier aficionado.

Circuit de Barcelona-Catalunya El Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá GRAVITEO Urban Sports Festival, un evento organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat - Generalitat de Catalunya, Fundación Deporte Joven, Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de deportes de Montaña y Escalada, y el patrocinio de Cupra, ColaCao y Azulmarino New travel. El festival reunirá competiciones internacionales y nacionales de deportes urbanos, música y actividades deportivas abiertas al público. ¡Inscríbete!

Mucho más que dos nombres propios

España llega con su equipo ya definido. En categoría masculina, la lista está formada por Erik Noya Cardona, Miguel Gómez Barrios, Alberto García Rodríguez de Sepúlveda, Oriol Codina Pineda, Alejandro Rivas Domínguez, Darío Andrés Ruiz, Unax Uterga Flamarique y Alejo Bernabé Fernández.

“Llegamos a GRAVITEO en un momento muy avanzado de la temporada internacional. La práctica totalidad de los deportistas de la selección ya han competido en pruebas de Copa del Mundo y conocen perfectamente el nivel de exigencia de este circuito, algo que nos permite afrontar la competición con referencias muy claras” Iván Terricabras, entrenador de la Selección española de búlder

Erik Noya Cardona es el gran nombre propio del equipo masculino y uno de los especialistas españoles con mayor trayectoria internacional. El pasado año rozó el podio en la Copa del Mundo de Chamonix con una cuarta posición y volverá a liderar una selección en la que también figuran Miguel Gómez Barrios, Unax Uterga Flamarique, Alberto García Rodríguez de Sepúlveda, Oriol Codina Pineda, Alejandro Rivas Domínguez y Darío Andrés Ruiz.

Carla Martínez, otra referente española

En categoría femenina, la convocatoria española de velocidad está encabezada por Leslie Romero Pérez, Carla Martínez Vidal, María Laborda Sagaste, Leire Ruiz de Argandoña Otano, Nora García Maestu, Julia Pacheco Porras y Haizea Pinto Ilincheta.

Romero afronta la cita tras lograr la medalla de plata en la World Climbing Europe Series de Zakopane 2026 y después de haberse proclamado campeona de la Copa de Europa de St. Polten 2025. Carla Martínez Vidal completa una representación española de primer nivel para la prueba de Barcelona. Llega en un gran momento de forma tras conquistar el bronce en St. Polten y finalizar cuarta en Zakopane durante la presente temporada.

La velocidad española tendrá enfrente a una importante representación internacional que garantiza una competición de máximo nivel. Entre los inscritos sobresale el ucraniano Yaroslav Tkach, bronce en los World Games de 2022 y uno de los nombres consolidados del circuito internacional, acompañado por su compatriota Hryhorii Ilchyshyn, uno de los especialistas más en forma del panorama europeo. Junto a ellos, escaladores procedentes de países como Austria, Francia, Gran Bretaña, Suiza, Eslovenia o Australia completan un cartel de gran exigencia deportiva.

“Competir en casa siempre supone un estímulo añadido. Tenemos un grupo muy comprometido, con ganas de rendir al máximo delante del público español y de aprovechar una cita de este nivel para seguir acercándonos a las mejores selecciones del mundo” Iván Terricabras, entrenador de la Selección española de búlder

Los nombres propios de España en búlder

En búlder, Guillermo Peinado Franganillo se ha consolidado como uno de los principales referentes españoles de la modalidad. Llega a Barcelona después de firmar una destacada temporada internacional, con una medalla de plata en la World Climbing Europe Series de Liptovsky Mikulas 2026 y un sexto puesto en la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026. Junto a él destaca también Manuel Antonio Pastor Sánchez, que este año ha conseguido un octavo puesto en Liptovsky Mikulas y un undécimo en Kaunas dentro del circuito continental.

En categoría femenina, Geila Macià Martín es una de las grandes referencias españolas en búlder y FEDME la señala como uno de los nombres a seguir en la competición de Barcelona. Llega respaldada por el tercer puesto conseguido en la reciente World Climbing Europe Series de Liptovsky Mikulas y por los éxitos logrados en categorías inferiores, donde se proclamó campeona del mundo juvenil de dificultad y subcampeona mundial juvenil de búlder en Helsinki 2025. Lucía Sempere González, por su parte, también figura entre las españolas más destacadas tras finalizar octava en la prueba continental disputada en Lituania. Otros nombres a seguir dentro de la representación española son Aida Torres Illamola y Miriam Díez Luengo.

“Nuestro objetivo es ser competitivos, pelear por estar presentes en las rondas decisivas y seguir consolidando el trabajo que se viene realizando durante toda la temporada” Iván Terricabras, entrenador de la Selección española de búlder

El World Climbing Europe Championship Barcelona 2026 reunirá a una destacada representación del búlder europeo, con algunas de las principales especialistas del continente. En categoría femenina sobresalen nombres como las francesas Oriane Bertone y Zélia Avezou, habituales protagonistas de las grandes competiciones internacionales, la italiana Camilla Moroni, la belga Chloe Caulier, la británica Emma Edwards o la ucraniana Viktoriia Meshkova. Junto a ellas, la amplia participación internacional permitirá disfrutar de una competición de altísimo nivel en Barcelona.

GRAVITEO llega así como una cita especialmente valiosa para la escalada española. No sólo por reunir un Campeonato de Europa y una prueba de la Europe Series en el mismo escenario, sino porque permitirá al público animar a los suyos más de cerca que nunca. Además, para todos los escaladores, competir en el Circuit de Barcelona-Catalunya supone hacerlo en un entorno distinto al habitual, dentro de un festival especial de carácter gratuito —adquiriendo previamente un ticket online— que busca dar visibilidad a los deportes urbanos y de montaña.