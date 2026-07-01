Alicante Golf y El Plantío, nuevos campos miembros de la ACGCBCV

La Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana (ACGCBCV) ha formalizado en Asamblea General celebrada este 30 de junio en Oliva Nova Golf (Oliva, Valencia) el ingreso de 2 nuevos campos; Alicante Golf y el Real Club de Golf el Plantío, cuya adhesión ha sido ratificada por unanimidad, además de aprobarse las cuentas anuales del ejercicio 2025 y comentarse otros asuntos de interés como la organización de la próxima edición del IAGTO European Convention en Alicante en mayo del 2027, la evolución del Plan de Acciones del 2026 o el enorme éxito que está teniendo la nueva edición del Circuito IPT.

Inaugurado en 1998, Alicante Golf fue diseñado por el gran Severiano Ballesteros y está situado a escasos 900 metros de la emblemática Playa de San Juan. Inaugurado en 1993, el Real Club de Golf el Plantío es uno de los campos históricos de Alicante, tiene un diseño equilibrado y está a punto de iniciar una ambiciosa ampliación que incluye un segundo campo de golf de 18 hoyos, un hotel de 5 estrellas y otras instalaciones deportivas tales como campos de fútbol, pistas de paddle y un pabellón polideportivo, además de una residencia para estudiantes y deportistas y un colegio internacional. Ambos campos alicantinos ingresan en la ACGCBCV cuya representatividad en el sector en la C. Valenciana alcanza ya el 90%.

Para clausurar la Asamblea, la empresa VCB Alarm, con una trayectoria de 100 años y 1.000 empleados, realizó una presentación donde expuso a los campos asociados los servicios que ofrecen relacionados con la seguridad.

La ACGCBCV ha experimentado un enorme crecimiento en los últimos años bajo la presidencia de Salvador Lucas y la dirección de Angel Llopes, habiendo duplicado el número de campos asociados, convirtiéndose en la Asociación empresarial turística con mayor representatividad de la C. Valenciana, y contando en la actualidad con más de 140 empresas vinculadas, entre campos de golf, hoteles, empresas de alojamiento, restaurantes, empresas colaboradoras, patrocinadores y proveedores recomendados.

La ACGCBCV se ha convertido en una referencia también a nivel internacional, donde lleva casi 35 años promocionando la Costa Blanca y la C. Valenciana en los más importantes mercados internacionales emisores de turistas de golf. El turismo de golf está considerado como estratégico para cualquier destino turístico, al atraer a un turista de mayor poder adquisitivo fuera de los meses de verano, contribuyendo así a desestacionalizar la oferta. El impacto económico anual del golf en la C. Valenciana es de 918 millones de euros, generando más de 10.000 puestos de trabajo y 510.000 pernoctaciones al año.