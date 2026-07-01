El HLA Alicante activa la campaña de abonos para la temporada 2026-2027

El curso baloncestístico 2026-2027 está en marcha. A la lista de refuerzos, encabezados por el regreso al banquillo lucentino de Pedro Rivero, se une ahora la activación de la campaña de abonos, que se pone a la venta bajo el lema 'Generación Lucentum'. Después de varios ejercicios congelando los precios, esta vez los pases experimentan un ligero incremento en todas las zonas.

Con su propuesta comercial, la entidad pretende "rendir homenaje a todas las personas que han construido su historia desde la grada y transmitir la idea de que la pasión por estos colores no entiende de edad, sino de sentimiento", indica en su escrito de presentación de una iniciativa protagonizada por seguidores reales del cuadro alicantino.

Cartela promocional de la campaña de abonos del HLA Alicante para la temporada 2026-2027 en Primera FEB. / FLBA

Los carnés de socio incluyen todos los encuentros de liga regular en Primera FEB, los de la Copa España y el encuentro de presentación del equipo, pendiente de confirmar. Como ha sucedido en anteriores ocasiones, se excluyen los duelos de postemporada en caso de que el conjunto lucentino acceda al "play-off". Esos habrán de pagarse aparte.

Tarjeta de fidelización y pago fraccionado

La campaña, orientada fundamentalmente a la venta online, ofrece la posibilidad de adquirir un asiento en Palco VIP por 350 euros, además de la denominada SuperFan Card, disponible próximamente por un suplemento de 100 € sobre cualquier modalidad de abono. Esta tarjeta de fidelización la puede adquirir cualquier persona, independientemente de ser o no abonado, e incluirá beneficios, descuentos y actividades exclusivas para los poseedores. También se da la opción de acogerse al pago fraccionado en tres plazos.

Pedro Rivero, en su anterior etapa al frente del HLA Alicante, durante un tiempo muerto. / PILAR CORTES

Cómo abonarse

La renovación de abonos solo será posible hasta el 12 de julio de 2026. A partir del 13, los asientos no adquiridos se liberarán, pero sin que los abonados pierden su condición de socio, es decir, que se les mantendrán los precios de renovación si deciden hacerlo más adelante, aunque ya en otro emplazamiento. La venta a público general se activa 24 horas después de que concluya el plazo para conservar la misma localidad en el pabellón.

Los aficionados y aficionadas tienen dos maneras de obtener el abono:

► Online: a través de la tienda oficial del club.

► Presencialmente: en las taquillas del Centro de Tecnificación, que estarán abiertas en este horario:

Viernes 3 de julio, de 18:00 a 21:00 horas .

. Sábado 4 de julio, de 10:00 a 13:00 horas .

. Viernes 10 de julio, de 18:00 a 21:00 horas .

. Sábado 11 de julio, de 10:00 a 13:00 horas.

Todos los precios y condiciones de la campaña de abonos del HLA Alicante para la temporada 2026-2027 en Primera FEB. / FLBA

Descuentos y beneficios

El HLA Alicante prevé distintas ventajas para facilitar el acceso de todos sus seguidores al Pedro Ferrándiz. El Abono Familiar, disponible únicamente de forma presencial en taquilla, está destinado a unidades de parentesco compuestas por dos adultos y un menor de 18 años. Además, el resto de menores de la misma unidad familiar podrán beneficiarse de un 20% de descuento sobre el precio general del pase.

El club ofrece un 20% de descuento, también exclusivo para compras en taquilla, a personas con diversidad funcional, desempleados y jubilados, previa acreditación oficial de su condición. Como parte de la campaña Generación Lucentum, todos los abonados recibirán un paquete de regalo como gesto de bienvenida y se les habilitará para tomar parte en sorteos, experiencias y actividades exclusivas organizadas por el club a lo largo de la temporada.

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Además, todos los abonados y abonadas obtendrán de forma gratuita la Tarjeta VISA Lucentum que, entre otras cosas, les dará acceso a descuentos y ventajas exclusivas en comercios asociados, ampliando así los beneficios de formar parte de la parroquia lucentina. Para tramitar los pases pueden pinchar en este enlace.