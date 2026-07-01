Mérida cae en Wimbledon dando la cara ante Medvedev

Dani Mérida se ha despedido este miércoles de Wimbledon dando la cara en su duelo de segunda ronda contra el ruso Daniil Medvedev, octavo cabeza de serie y exnúmero 1 del mundo, al ceder en cuatro mangas por 3-6, 6-3, 7-5 y 6-2, en dos horas y 17 de minutos. El tenista del Club Atlético Montemar plantó batalla a su oponente e incluso soño con la posibilidad de dar la campanada tras ponerse por delante en el marcador, pero finalmente cedió.

El madrileño dejó una actuación de mucho nivel y llegó incluso a ganar el primer set al número ocho del cuadro después de un inicio valiente y sin complejos. Mérida encontró pronto oportunidades al resto, rompió el servicio del ruso y llegó a disponer de dos bolas de set antes de cerrar una primera manga que llegó a cambiar el ritmo del encuentro.

Sin embargo, Medvedev fue ajustando el servicio y elevando el nivel competitivo, para terminar con 13 aces y un 78% de puntos ganados con primer saque, además de aprovechar cinco de sus seis opciones de rotura.

El tenista formado en Montemar, número 84 del mundo, sostuvo el pulso durante buena parte del tercer parcial -incluido un intercambio de 21 golpes y varias oportunidades para recuperar ventaja-, pero el ruso encontró una rotura decisiva en el tramo final para colocarse por delante.

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Dani Mérida golpea de revés durante el partido contra Medvedev / EP

En el cuarto set, Medvedev tomó completamente el control y sentenció el duelo con dos quiebres y un último ace. De este modo, Mérida pone fin a su segunda experiencia en un Grand Slam, tras haberse estrenado hace unas semanas en Roland Garros, consiguiendo su primer triunfo, gracias al abandono en primera ronda de Camilo Ugo Carabelli, su oponente en su debut sobre el verde londinense.