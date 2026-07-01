De la mesa de un bar y 20 duros al bronce nacional

La historia de Antonio Martínez no empezó de la manera más usual, de hecho, para entender su idilio con el billar hay que retroceder más de treinta años en el tiempo. Todo se remonta a un pequeño bar situado al lado del restaurante de su padre, donde una mesa de billar empezó a curtir a un campeón que estaba a punto de llegar. Veinte duros era el precio para poder disputar una partida y el qué conseguía ganar se quedaba con la mesa.

Antonio Martínez posa con sus medallas y trofeos en el club de billar de Elche. / Áxel Álvarez

Fue un amor a primera vista, ya que, desde el primer momento, notó que el billar era lo suyo. Fruto de la competitividad, el nivel pronto empezó a crecer y con siete años ya era el rey de la mesa, sin embargo, el paso a empezar a competir se resistió. El guía de aquel niño con talento fue su hermano mayor, que competía en la liga local y comenzó a enseñarle todos los secretos del billar.

Por culpa de los clichés y los estereotipos asociados al billar a Antonio le costó arrancar su carrera competitiva. A los quince años se inscribió en su primer campeonato, pero como era menor tuvo que pedir ayuda a su padre para poder jugar. "Le dije a mi padre que me dejara 3.000 pesetas para pagar la inscripción y él me decía que estaba loco, que el billar era un deporte de borrachos. Lo convencí y conseguí ganar mi primer campeonato de Andalucía. Fui con 67.000 pesetas, que para mí era mucho dinero por aquel entonces y le devolví a mi padre todo lo que me había dejado. Le di 3.000 pesetas más y el resto me lo quedé para empezar a competir", explicaba Antonio Martínez.

Antonio Martínez, sentado sobre una mesa. / Áxel Álvarez

Aquel triunfo sentó las bases de un futuro campeón que consiguió su gran éxito en 2007 al proclamarse campeón del mundo de bola 8 en Las Vegas. Tras tocar el cielo y alcanzar el gran objetivo, la vida le tuvo preparado un duro revés. El fallecimiento de un amigo y compañero de la federación, unido a un trabajo nocturno durante los fines de semana le obligó a dejar a un lado el billar de más alto nivel. En 2012, por cuestiones laborales y familiares, llegó a Alicante y estableció definitivamente su residencia tras quedarse enamorado tanto de la ciudad como de la provincia.

Con el paso del tiempo las prioridades han ido cambiando, pero siempre hay un hueco para disfrutar del primer amor, aquel que empezó con veinte duros en una mesa de bar. A día de hoy Antonio se considera un deportista semiprofesional, pero eso no le exime de sumar éxitos como el campeonato autonómico de bola 10, el subcampeonato de bola 9 y, sobre todo, la medalla de bronce en el Campeonato de España absoluto de bola 8. Esta medalla no llegó de sorpresa, pero dejó con ganas de más.

Antonio Martínez observa su próximo golpe. / Áxel Álvarez

"Me enfrenté en semifinales con Jonás Souto, que es profesional y a día de hoy está en el top cinco mundial. Él vive de eso, cosa que yo no, para poder salir a competir por Europa tengo que pedir vacaciones. Sin embargo, le jugué muy bien, pero él no perdona. Quedamos 8-5, pero hubo momentos clave en los que no tuve la fortuna a mi favor. Para mí llegar a semifinales, dentro del tiempo que llevo sin jugar, fue una satisfacción enorme", explicaba.

Ahora, de la mano del Elx Billar Club, se ha convertido en uno de los grandes exponentes del deporte en la provincia. El club ilicitano, con una cantera en auge y unas instalaciones de primer nivel, está fomentando la afición al billar y está sumando éxitos en campeonatos autonómicos y estatales. Por otro lado, los recientes éxitos de Antonio tampoco se podrían entender sin la ayuda de los patrocinadores Infinity y Procues, quiénes se pusieron en contacto con él antes del Campeonato de España.

Un deporte en auge

"Estás loco, eso es un deporte para borrachos". Lejos queda esta frase de su padre refiriéndose al billar, ya que, en los tiempos que corren, según el medallista de bronce, la Federación Española ha conseguido profesionalizar mucho el deporte. "En las Copas de España, que son cinco campeonatos al cabo del año, se están haciendo las cosas muy bien, con materiales muy buenos e instalaciones que tienen al menos ocho mesas. Hay más de 100 jugadores en cada prueba y todos federados. Hay muchísimo nivel y es complicadísimo ganar una medalla".

Tantos años después, las anécdotas y las vivencias son innumerables, pero hay una que destaca sobre el resto. En uno de sus primeros viajes a Las Vegas, todavía siendo un joven inexperto, decidió retar a un jugador sin saber que se trataba de Shan Van Boeing, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. "Allí se juega la mesa a diez dólares la partida, entonces yo lo vi y le reté. Gané el acercamiento, rompí y terminé la partida sin que él tirara. En la segunda me hizo una limpieza de mesa que me dejó asombrado, por lo que puedo decir que fue un empate. Cuando todos los españoles me vieron vinieron corriendo hacia mí preguntándome si estaba loco, pero yo no sabía quién era", sentenciaba Antonio Martínez.