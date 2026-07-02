La alicantina Uxue Cuadrado, seleccionada para jugar el Mundial

Evolución y progreso. Uxue Cuadrado avanza completando hitos a pesar de estar en el comienzo mismo de su incipiente (y exitosa) carrera deportiva. La jugadora del Beach Volley Costa Blanca de San Juan ha sido convocada por el seleccionador nacional para representar a España en el Mundial de La Haya este mismo mes formando tándem con otra de las grandes perlas de este deporte, Sinemis Aslan. La jugadora alicantina, formada en el club que dirige Nadia Campisi, su entrenadora desde el inicio, estará presente en la cita que reúne al talento joven más deslumbrante de este deporte a nivel planetario.

El campeonato del mundo sub-18 arranca la semana próxima en Países Bajos, se disputa del 8 al 12 de julio, y hasta allí se desplazará Uxue Cuadrado el próximo día 6 para completar la adaptación antes de debutar en el torneo. La alicantina está concentrada estos días en Lorca, en el centro internacional de vóley playa de la Federación Española, y el domingo participará en la cuarta prueba del Beach Volley Tour Comunitat Valenciana, que tendrá lugar en La Malvarrosa de València.

Uxue Cuadrado remata en la red durante un ejercicio junto a su compañera Helena Llinares y su entrenadora Nadia Campisi. / Rafa Arjones

Antes de desplazarse a La Haya, Cuadrado buscará subirse al podio en el circuito autonómico de verano de la FVBCV como ya hiciera en Canet d'en Berenguer y Oropesa del Mar. Este domingo volverá a formar pareja con Laura Ferrer, jugadora del CV Sant Joan, y el lunes volará desde el Aeropuerto de Elche-Alicante rumbo a La Haya para poder cumplir uno de sus sueños, otro más.

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Uxue Cuadrado celebra un punto en la arena durante un partido en Alicante. / FVBCV

Uxue Cuadrado trabaja a diario junto a Helena Llinares en las instalaciones que su club tiene en la Playa de San Juan, donde Nadia continúa con el legado de su fundador, Luis Campisi, pionero en el desarrollo del vóley playa en Alicante. Bajo la tutela de la entrenadora hispano-argentina, campeona de España en siete ocasiones como jugadora, la joven deportista alicantina no ha dejado de sumar éxitos a su palmarés, uno al que ahora confía en poder seguir dando brillo con un buen papel en el Mundial de La Haya sin ni siquiera haber cumplido la mayoría de edad... mientras continúa estudiando.