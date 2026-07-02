El alicantino Dani Holgado pilotará en Moto GP la próxima temporada

Dani Holgado ya lo puede gritar a los cuatro vientos: será piloto de MotoGP. La temporada 2027, con nuevo reglamento, nuevas motos de 850 cc y estreno de proveedor de neumáticos, está a la vuelta de la esquina y los equipos de MotoGP siguen encadenando anuncios oficiales respecto a sus alineaciones. Este jueves, después de que Honda confirmase la marcha de Joan Mir, campeón del mundo en 2020, Gresini Racing ha hecho público el fichaje del piloto mallorquín, que ya durante el Gran Premio de Cataluña, en mayo, admitió que no iba a seguir con el constructor japonés.

La próxima temporada el campeón balear gobernará una Ducati con especificaciones de fábrica y su compañero será el talentoso novato en la cilindrada reina Dani Holgado, que ascenderá a la máxima categoría después de brillar este año en Moto 2 y de haber sido subcampeón mundial en Moto 3 en su primer año como profesional, en 2024. El equipo de Nadia Padovani ha anunciado primero al piloto alicantino y apenas una hora y media después ha confirmado al balear, en principio, líder de la escudería italiana.

Foto del anuncio oficial de la escudería Gresini para la temporada 2026-2027 en MotoGP. / GRESINI RACING

De esta manera, el equipo satélite de Ducati renueva por completo su alineación para 2027, diciendo adiós a Álex Márquez, que próximamente será confirmado por KTM, y a Fermín Aldegue, que aunque tampoco es oficial, se sabe ya que se pasará al box del VR46 de Valentino Rossi. El joven competidor de San Vicente del Raspeig, que sigue con aspiraciones de liderar el campeonato de Moto 2 este curso, se mostró exultante después de hacerse oficial su traspaso a Gresini.

Máxima satisfacción

"Estoy muy feliz de unirme al proyecto de MotoGP del BK8 Gresini Racing MotoGP Team. Competir en la categoría reina es, literalmente, el sueño de mi vida, y hacerlo con un equipo como este lo hace aún más especial. Es el resultado de muchos años de esfuerzo y trabajo duro. Sé que será un reto enorme, pero estoy preparado para seguir creciendo tanto como piloto como persona. Quiero dar las gracias de corazón a Nadia (Padovani) y al equipo, a mi familia y a todas las personas que han creído y siguen creyendo en mí. Sé que no será un camino fácil, pero estoy totalmente preparado para afrontar todo lo que venga", ha declarado Dani Holgado.

La propietaria de la escudería considera que, a partir del próximo año, "cambiarán muchas cosas, pero la esencia del BK8 Gresini Racing MotoGP Team seguirá siendo la misma. Seguimos siendo un equipo que trabaja para crecer temporada tras temporada y, en 2027, lo haremos con dos pilotos en los que depositamos una enorme confianza y a los que estamos preparados para apoyar al máximo", aclaró antes de valorar la contratación del joven talento alicantino.

Nadia Padovani posa junto a Joan Mir tras el anuncio de su fichaje del balear y de Dani Holgado. / GRESINI RACING

"Dani es un piloto al que llevamos siguiendo desde hace mucho tiempo y nos alegra que pueda vivir con nosotros su temporada de debut en MotoGP. Joan es campeón del mundo de MotoGP y su trayectoria habla por sí sola. Uno está comenzando su camino en la categoría reina y el otro quiere recuperar sus mejores sensaciones y sacar todo su potencial. Para ambos queremos ser un punto de referencia constante", afirma respecto a su nueva dupla.

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Aspirante a campeón

Dani Holgado disputa este 2026 el Mundial de Moto2 con el CFMOTO Azul Marino Aspar Team, donde ocupa la sexta posición del campeonato con 95 puntos tras las diez primeras carreras. En lo que va de temporada ha logrado su primera victoria en la categoría intermedia, en el Gran Premio de Brasil, además de sumar otros dos podios, con sendos terceros puestos en Tailandia e Italia, y de conseguir también su primera 'pole position' en clasificación.