Atletismo
El II Gran Premio Internacional Ciudad de Elche reunirá a más de 300 atletas
La competición se celebrará el próximo 8 de julio a partir de las 18 horas en el estadio municipal Manolo Jaén
El estadio municipal Manolo Jaén acogerá el próximo 8 de julio, a partir de las 18:00 horas, la segunda edición del Gran Premio Internacional de Atletismo Ciudad de Elche, una cita que consolida su presencia en el calendario de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) tras el éxito de su estreno el pasado año.
La prueba contará con la participación de más de 300 atletas, entre ellos deportistas nacionales e internacionales procedentes de una decena de países de cuatro continentes, que competirán en diferentes disciplinas de velocidad, medio fondo, saltos y lanzamientos.
El concejal de Deportes, José Antonio Román, ha destacado que este evento vuelve a situar a Elche como referente en la organización de grandes competiciones deportivas y ha animado a la ciudadanía a asistir a una jornada que reunirá a algunos de los mejores atletas del panorama nacional e internacional y además en el marco de la Capitalidad Mediterránea del Deporte.
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