SELECCIÓN ESPAÑOLA
Máximos goleadores históricos de España: Oyarzabal supera a Morientes y se pone a tiro del Top-5
Consulta la lista de máximos goleadores de la Selección Española en toda su historia, con los goles de David Villa, Fernando Torres, Raúl, Oyarzabal, Álvaro Morata, Lamine Yamal...
Alguer Tulleuda Bonifacio
El Mundial 2026 sigue adelante con la disputa de los dieciseisavos y España está dispuesta a pelear por conseguir su segunda estrella. El combinado español ha llegado a Estados Unidos, Canadá y México con el cartel de una de las favoritas, aunque su fase de grupos no ha permitido ver la mejor versión del equipo de Luis de la Fuente, que se encomienda a las rondas eliminatorias para recuperar su plenitud futbolística.
En dieciseisavos de final, España se encontró con Austria, una selección correosa que hacía prever un partido complicado. A pesar de la superioridad sobre el papel del combinado español, el conjunto austríaco cuenta con armas más que suficientes como para sorprender a España si no salía enchufada al encuentro, algo que no sucedió.
Se encargó de despejar los fantasmas Oyarzabal, que anotó un tanto a centro atrás de Cucurella para anotar el primero de los españoles. El delantero de la Real Sociedad se consagra como el máximo goleador del equipo de Luis de la Fuente en este Mundial, pues ya son tres goles los anotados por el ariete en esta Copa del Mundo. A nivel general, Mikel suma hasta 28 dianas con la 'Roja', algo que lo convierte en el séptimo máximo goleador histórico de la selección.
Supera con su gol contra Austria a Fernando Morientes y se queda a uno de Fernando Hierro, con 29. El Top-5 queda a tiro, pues David Silva tiene 35 goles y parece previsible que el delantero de la Real Sociedad termine superando al canario en algún momento de su carrera.
Ranking de máximos goleadores de España de su historia
- David Villa — 59 goles
- Raúl — 44 goles
- Fernando Torres — 38 goles
- Álvaro Morata — 37 goles
- David Silva — 35 goles
- Fernando Hierro — 29 goles
- Mikel Oyarzabal — 28 goles
- Fernando Morientes — 27 goles
- Emilio Butragueño — 26 goles
- Ferran Torres — 24 goles
- Alfredo di Stéfano — 23 goles
- Sergio Ramos — 23 goles
- Julio Salinas — 22 goles
- Míchel — 21 goles
- Telmo Zarra — 20 goles
- Isidro Lángara — 17 goles
- Pedro — 17 goles
- Luis Regueiro — 16 goles
- Pirri — 16 goles
- Xabi Alonso — 16 goles
Fuente: Sport
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