Ambiente de cita grande en el Centro de Tecnificación para ver un partido que esta vez se ha jugado a miles de kilómetros de Alicante, el que ha disputado España en Los Ángeles frente a la selección de Austria (3-0). Más de tres mil personas se dieron cita en el pabellón alicantino para animar a la Roja y vibrar con cada regate de Lamine Yamal. Hasta un hincha 'armado' con un bombo había liderando la ola de aliento alicantino en un parqué con todos los asientos disponibles ocupados minutos antes del arranque de la eliminatoria.

Tres pantallas, una de ellas gigante, han servido las imágenes que han permitido a los aficionados y aficionadas seguir en directo el desarrollo de un cruce que ha terminado con la clasificación de la Roja, sin pasar apuros, para los octavos de final del torneo, donde le espera este lunes, a la misma hora (21:00, horario peninsular) bien Portugal, bien Croacia, que se enfrentan de madrugada (01:00, Dazn).

Más de 3.000 personas se vuelcan con la Roja en Alicante / Pilar Cortés

Aunque los presentes en el Pedro Ferrandiz tardaron en entrar en ebullición, apenas sufrieron, dado que el bloque de Luis de la Fuente sigue muy firme en defensa, sin encajar un solo gol en lo que va de Mundial. La minoría austriaca presente en la cancha habitual del HLA Alicante pasó inadvertida en mitad del ambiente de júbilo incesante que imperó a lo largo de los 90 minutos, en los que la vigente campeona de Europa se mostró muy superior al combinado en el que finalmente no ha debutado el franjiverde Affengruber.

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La cancha de juego se llenó, lo mismo que la tribuna principal y buena parte de la tribuna alta de la mitad de la pista que se encontraba justo enfrente del videowall principal. En ambos costados se proyectaba a la vez, en los videomarcadores que se estrenaron en la Copa del Rey de balonmano, la señal para reforzar la retransmisión, que volverá a repetirse dentro de cuatro días, cuando la Roja busque el pase a los cuartos de final del torneo.