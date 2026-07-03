Dani Manchón, nuevo jugador del HLA Alicante

El HLA Alicante avanza firme en la confección de su nuevo proyecto, el octavo seguido en la segunda categoría del baloncesto nacional, este con el regreso de Pedro Rivero al banquillo, el técnico que devolvió al club a la antesala de la ACB. La planificación incluye en esta ocasión la incorporación al plantel del escolta palentino Dani Manchón, un especialista defensivo y uno de los valores exteriores más sobresalientes de la Primera FEB.

Formado en la cantera de Palencia, ha desarrollado una sólida carrera en el baloncesto español antes de vivir una experiencia internacional en la liga rumana a pesar de que acaba de cumplir 28 años. En su trayectoria ha competido para Bàsquet Girona, CB Chantada, CB Clavijo, Ciudad de Ponferrada, Amics Castelló, Real Valladolid y Baloncesto Fuenlabrada, su último club, del que se ha despedido formalmente a través de sus perfiles en redes sociales.

A lo largo de su carrera, y gracias a sus 193 centímetros de altura, ha firmado buenos minutos como escolta y, cuando se le ha requerido, como base, aunque su puesto natural en la cabeza del preparador segoviano sea el de dos. Desde ahí añade buen rango de tiro y, sobre todo, una enorme intensidad a la hora de defender, valores que casan muy bien con el nuevo preparador lucentino.

Esa agresividad bien entendida dentro de la cancha y su facultad para generar ventajas y compromiso colectivo en el vestuario le granjean un perfil bastante apreciable para cualquier rotación exterior que, como el Lucentum, aspire a dar el salto a la máxima categoría.

Perfil del jugador

Nombre: Daniel Manchón Crespo

Daniel Manchón Crespo Fecha de nacimiento: 21 de junio de 1998

21 de junio de 1998 Altura: 1,93 m

1,93 m Posición: Escolta

Sus números con Fuenlabrada (Primera FEB 2025/26)

41 partidos disputados

11 puntos por partido

3 rebotes p.p.

2 asistencias p.p.

30 % en triples

10 de valoración media

Las dos últimas temporadas antes de fichar por Fuenlabrada, Dani Manchón fue uno de los jugadores españoles de perímetro más destacados de Primera FEB. En la campaña 2023/2024 firmó unos notables 9,7 puntos, 2,7 asistencias y 8,9 créditos de valoración con el Amics Castelló. El curso siguiente, en Valladolid, promedió 7,9 puntos, 2,3 asistencias y 7,8 tantos de valoración.

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Precisamente fue con el equipo vallisoletano con el que debutó en Primera FEB cuando aún era júnior. En su trayectoria se incluye una experiencia fuera de España, la vivida en la temporada 2022/2023 cuando jugó en el BC CSU Sibiu de la máxima categoría rumana, equipo en el que fue capaz de mantener el nivel (9 puntos y 2 rebotes por partido de promedio). El HLA 2026-2027 coge forma y el destino final solo puede ser uno: hacer disfrutar al Centro de Tecnificación.