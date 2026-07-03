Natación
Este domingo se celebra la XXIX Travesía a Nado Tabarca-Santa Pola
La prueba contará con 1.405 participantes y tendrá un recorrido de 5.900 metros
1.405 nadadores disfrutarán este domingo de una de las mejores travesías a nado del mundo, la que conecta la isla de Tabarca con la playa del Varadero de Santa Pola, a lo largo de 5.900 metros por las transparentes aguas de la primera reserva marina de España.
El Club Natación Alone, organizador del evento con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Pola, tiene todo preparado para la disputa este domingo de una de las más prestigiosas pruebas en aguas abiertas de España. 2.715 personas se preinscribieron en esta vigésimo novena edición, de las que por sorteo competirán 1.405, cifra tope marcada por la organización por cuestiones de seguridad y logística.
Tras desplazarse a la salida del sol hasta la isla de Tabarca, en un recorrido idílico a bordo de las tabarqueras a través de la bahía de Santa Pola, los competidores se lanzarán al mar a las 7:30 de la mañana tras el bocinazo de salida, comenzando a discurrir a través de las aguas una inmensa marea humana en dirección a la costa.
Serán 5.900 metros en línea recta hasta la playa del Varadero de Santa Pola, donde está ubicada la meta. Los primeros en llegar no aparecerán mucho más tarde de las 8:45 horas, en la última edición el ganador tardó 1h 17’ y la primera fémina 1h 29’, por lo que habrá que madrugar para recibirlos a su llegada.
Entre los participantes, el 72,5% son hombres y el 27,5% mujeres, predominando el rango de edad entre 45 y 54 años. Entre la gran mayoría de competidores nacionales, las procedencias más nutridas son las provincias de Alicante, Valencia y Madrid, mientras que a nivel internacional habrá nadadores de Francia, Bélgica, Reino Unido, Gibraltar, Estados Unidos, Argentina, Noruega, Alemania, Canadá, Austria, Dinamarca, Italia, Suiza y Brasil.
Casi medio millar de voluntarios
Para cuidar de los 1.405 valientes, la organización prevé un gran dispositivo con 456 voluntarios distribuidos entre tierra y mar, aquí son especialmente valiosos los que acompañan a los nadadores en piraguas, en paddle SUP y en las embarcaciones de apoyo.
A la llegada a meta hay preparada una amplia infraestructura con duchas, avituallamiento de comida y bebida y una gran carpa donde se reunirán los deportistas a la sombra y tendrá lugar la entrega de trofeos.
En esta edición nadará el popular presentador, motivador emocional y ex waterpolista olímpico Pedro García Aguado, que también ofrecerá a los participantes una charla el sábado 4 a las 19:30 en la Casa de Cultura.
Para quienes no puedan seguir la prueba a pie de playa, el Club Natación Alone ofrecerá la retransmisión en streaming a través de su canal de YouTube.
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