Empieza el Tour en el que Ayuso debe despejar el interrogante

Este sábado da comienzo el Tour de Francia más importante en la vida de Juan Ayuso. Por distintos motivos. El ciclista alicantino toma la salida en la ciudad en la que nació (Barcelona), como "líder" indiscutible español de cara a la clasificación general y tras el cambio de equipo, del Emirates al Lidl, que precisamente hizo para colocarse esos galones en la carretera.

Llega la hora de despejar interrogantes, algo que en este deporte solo se consigue hacer en la carretera. ¿Puede Juan Ayuso ganar un Tour? ¿Puede competir, cara a cara, con Tadej Pogacar o Jonas Vingegaard? ¿Está capacitado para subirse al podio de París? ¿Debería ajustar su rol a coleccionar etapas y maillots amarillos temporales? Tres semanas por delante para ir respondiendo, una a una, a cada pregunta que se realiza antes de tomar la salida en Barcelona.

Las dos primeras cuestiones formuladas parecen, a día de hoy, excesivamente ambiciosas. Pensar que cualquier, más allá de la joven promesa francesa Paul Seixas, puede sentarse en la mesa de Vingegaard y, sobre todo, Pogacar, es una quimera. Los años han pasado y aunque Ayuso ha escapado de la vorágine que supone ir a un Tour como compañero de equipo (gregario) del esloveno, la realidad de la carretera es la que es. El nivel de estos dos parece bastante por encima del resto.

Y los otros dos interrogantes lanzados un par de párrafos atrás quizás vayan de la mano. El tercer peldaño del podio también parece muy caro, visto el nivel de candidatos que se presentan a él. Ni mucho menos descartable, sobre todo si a Ayuso le acompañan la salud y la suerte, en forma de evitar caídas y cortes inoportunos. Algo que no siempre ha estado de su lado, especialmente en los últimos meses.

"Ayuso es el líder español en el Tour y lo será en el Mundial" Alejandro Valverde, seleccionador nacional de ciclismo en ruta, disfruta en Barcelona de "Le Grand Départ" mientras convive con los corredores del Movistar. Como técnico nacional, asegura que el ciclista de Xàbia Juan Ayuso "será el líder español en el Tour y después en el Mundial". Valverde, de 46 años, tercero en el Tour 2015 y campeón del Mundo en 2018, lamenta la baja de última hora de Carlos Rodríguez y apuesta por las opciones de Juan Ayuso para luchar por un top 5. "Ayuso será la baza del ciclismo español en este Tour, y le ayudará Carlos Verona en el Lidl Trek. Lo veo luchando por un puesto en el top 5 y ojalá que lo pueda conseguir. Por supuesto que le seguiré de cerca, como a los demás, ya que será el líder para el Mundial, y tal vez en el Europeo", comentó el murciano.

Cuando el alicantino ha estado bien, al 100%, se ha postulado como un más que digno ciclista a tener en cuenta para un top3 o top5 de grandes vueltas, sobre todo de la más grande de todas, el Tour de Francia. Por condiciones y por mentalidad ganadora, que la tiene de sobra, en algún momento de su carrera incluso sobrepasando la realidad, lo que le llevó a los continuos roces en el Emirates que derivaron en su brusca salida. La duda, en este caso, reside en sí por sus características Ayuso podría "renunciar" a luchar por un notable puesto en la general para buscar otros objetivos: ganar etapas, vestir de amarillo algún día, pelear por el maillot de la montaña...

Contrarreloj por equipos

De Ayuso se espera un gran nivel en el Tour. En la antigua Dauphiné, última piedra de toque antes de empezar a competir en Barcelona, enseñó la patita. Fue valiente, atacó e intentó liársela al Emirates. Pero no lo consiguió. Al final, Isaac del Toro demostró estar un paso por delante. Y el mexicano será en Francia el gregario de lujo de Pogacar que Ayuso no quiso, o no pudo, ser.

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Juan Ayuso, en una imagen de archivo. / LIDL-TREK

Ahora llega la hora del Tour, que empieza con una contrarreloj por equipos en Barcelona, de 19,6 kilómetros, en la que el Lidl-Trek de Ayuso se postula como una de las escuadras a estar entre las mejores. Será el primer momento para despejar interrogantes. Luego, otras 20 etapas por delante, con dos días más compitiendo por España, antes de empezar a escuchar esos nombres que tanto nos suenan al verano: Tourmalet, Aspin, Puy Marie, Croix de Fer, Galibier, Telegraphe, Alpe d'Huez. Y buscando que un alicantino vaya en la tete de la course.