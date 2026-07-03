Gonçalo Ramos y la tecnología salvan a Portugal de un papelón

Hay pocos finales más épicos y crueles —para Croacia— en la historia del fútbol como el que nos dejó el Portugal-Croacia de los dieciseisavos de final del Mundial. Los portugueses remontaron el primer tanto balcánico para terminar ganando el encuentro en el descuento con un cabezazo de Gonçalo Ramos (2-1). Pero lo más desgarrador fue el tanto anulado en el minuto 103, la última jugada del encuentro, a Gvardiol por un fuera de juego en el que tuvo que intervenir la tecnología.

Perisic puso un centro a la desesperada en la última jugada del encuentro y, tras un mal rechace de Renato Veiga, el balón le cayó a Pasalic dentro del área, que asistió a Gvardiol para que marcara a puerta vacía. El problema fue que Matanovic tocó el balón de manera muy ligera antes de que lo tocara el central del Villarreal y dejaba en fuera de juego a su compañero. El toque fue tan leve que tuvo que intervenir un chip que tienen integradas las pelotas de esta Copa del Mundo. Un final épico que deja a Portugal como el siguiente rival de España en los octavos de final.

Un golpe duro para Portugal

La primera parte estuvo marcada por el dominio territorial de Portugal, aunque con muy poca profundidad. Los lusos monopolizaron la posesión y movieron el balón con paciencia, pero fueron incapaces de traducir ese control en ocasiones claras. Todo cambió tras el descanso. Croacia dio un paso al frente y desnudó todas las carencias del centro del campo portugués. Ni Vitinha ni Bruno Fernandes consiguieron frenar el vendaval balcánico.

El premio llegó poco después. Stanisic apareció completamente solo por la banda derecha, aprovechando la pasividad defensiva de Nuno Mendes, y puso un centro al segundo palo donde Perisic controló con calidad antes de superar a Diogo Costa. El tanto hizo justicia a lo que se estaba viendo sobre el césped y dejó muy tocada a una Portugal incapaz de reaccionar.

Los lusos incluso pudieron recibir un golpe casi definitivo. Vlasic llegó a marcar el segundo, aunque el tanto fue anulado por un ajustadísimo fuera de juego. Poco después, Diogo Costa apareció con una intervención de muchísimo mérito para mantener con vida a su selección cuando Croacia ya olía la sentencia.

Cristiano despierta a Portugal

Con el partido completamente fuera de control, Roberto Martínez agitó el banquillo con un cuádruple cambio buscando una reacción inmediata. Y el primero en responder fue Cristiano Ronaldo. Cuando parecía que el capitán iba a ser sustituido, protagonizó una acción de enorme calidad, controló de forma magistral dentro del área y definió con precisión. Sin embargo, el VAR anuló el tanto por un fuera de juego milimétrico.

Cristiano no tardó en encontrar su recompensa. Un agarrón de Vlasic sobre Gabri Veiga dentro del área terminó siendo señalado como penalti tras la revisión del VAR y el delantero del Al Nassr asumió la responsabilidad desde los once metros. No falló. Transformó el lanzamiento con autoridad, firmó el empate y celebró el gol con una rabia que reflejaba todo lo que había en juego. Además, consiguió un registro inédito en su carrera al marcar por primera vez en una eliminatoria de un Mundial.

El recital de Diogo Costa salva a Portgual

Lejos de hundirse, Croacia volvió a lanzarse al ataque. Fue entonces cuando emergió la figura del gran protagonista silencioso de la noche. Diogo Costa sostuvo a Portugal con una colección de intervenciones espectaculares, negando una y otra vez el gol a los balcánicos.

Ya en el tiempo añadido llegó el desenlace. Rafael Leão encontró espacio por la banda izquierda y puso un centro perfecto para Gonçalo Ramos, que conectó un potente cabezazo imposible para Livakovic. El delantero certificó la remontada y desató la locura del banquillo portugués, que celebró un triunfo tan sufrido como valioso.

Noticias relacionadas

Aunque el partido aún tendría que vivir otro momento épico, ya que el VAR anuló un tanto a Gvardiol en el minuto 103. Un gol que tuvo que entrar un microchip interno de los balones para decidir si era o no fuera de juego. Un desenlace cruel que deja a Croacia fuera y despide a Modric de las Copas del Mundo. Portugal se enfrentará a España en octavos y deberá mejorar mucho si quiere eliminar al equipo de Luis de la Fuente.

Fuente: Sport