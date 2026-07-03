El Intercity anuncia el fichaje del alicantino Carlitos para su delantera

El Intercity, que este año vuelve a competir en Segunda Federación, ha alcanzado un acuerdo con Carlos López Huesca, 'Carlitos', para que se convierta en nuevo jugador del primer equipo de cara a la temporada 2026/27. El delantero alicantino vuelve a su casa con 36 años recién cumplidos y después de completar una etapa brillante en Europa.

El conjunto de negro suma a su proyecto a uno de los futbolistas nacidos en la provincia con mayor reconocimiento internacional de los últimos años. Delantero contrastado y con una dilatada trayectoria en el fútbol europeo, Carlitos regresa a su tierra tras competir al buen nivel en Polonia, Grecia y Emiratos Árabes Unidos.

Carlitos recala en el Intercity tras cerrr el último ejercicio en el Wieczysta de Cracovia, con el que logró el ascenso a la Ekstraklasa, la máxima categoría del fútbol polaco. El delantero de Alicante "aportará al equipo su experiencia, capacidad goleadora y liderazgo, cualidades que ha demostrado durante toda su carrera", sostiene su nuevo club.

Canterano blanquiazul

Formado en las categorías inferiores del Hércules, el atacante continuó su etapa de formación en el Torrellano antes de completar su crecimiento futbolístico en los filiales del Elche y del Villarreal. Sus primeras experiencias como futbolista sénior llegaron en la desaparecida Segunda División B, donde defendió las camisetas del Ontinyent, el Fuengirola Los Boliches y el Eldense, iniciando en el Deportivo un camino que le acabaría llevando a convertirse en uno de los delanteros españoles con mejor cartel fuera de nuestras fronteras.

Su explosión definitiva llegó en el Wisła de Cracovia, donde firmó una temporada histórica al proclamarse máximo goleador de la Ekstraklasa con 24 tantos, mejor delantero y mejor jugador del campeonato, convirtiéndose en una de las grandes referencias del fútbol polaco. Su extraordinario rendimiento le valió el fichaje por el Legia de Varsovia, uno de los clubes más importantes del país, donde conquistó la Liga, la Copa y la Supercopa de Polonia.

Aventura en Arabia

Su brillante trayectoria internacional le abrió posteriormente las puertas del Al Wahda de la Primera División de Emiratos Árabes Unidos. Más tarde continuó su carrera en el fútbol griego, donde defendió las camisetas del Panathinaikos, con el que conquistó la Copa de Grecia, el Lamia y el Atromitos, antes de regresar a Polonia para incorporarse al Wieczysta.

Con una amplia experiencia en competiciones de máximo nivel, el atacante destaca por su instinto goleador, su inteligencia en el área, su movilidad ofensiva y su capacidad para marcar diferencias en los últimos metros.

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La incorporación de Carlitos supone, para el Intercity, "un importante refuerzo para el proyecto deportivo, que suma a su plantilla un futbolista de contrastada calidad, con una dilatada experiencia internacional y un profundo vínculo con Alicante, ciudad en la que nació y donde dio sus primeros pasos como jugador".