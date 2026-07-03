La primera edición del Campus Vicente Del Bosque by ARENA Alicante se clausura con un rotundo éxito de participación y formación deportiva

La primera edición del Campus Vicente Del Bosque by ARENA Alicante ha finalizado hoy tras dos intensas semanas de convivencia, aprendizaje y pasión por el fútbol, consolidándose como una de las iniciativas deportivas de referencia del verano en la provincia de Alicante.

El campus ha reunido a más de 40 jóvenes futbolistas de entre 6 y 16 años, quienes han disfrutado de un completo programa de entrenamientos, actividades y formación integral, orientada no solo a la mejora técnica y táctica, sino también al desarrollo personal a través de los valores del deporte.

Uno de los momentos más especiales del campus tuvo lugar ayer con la visita del exseleccionador nacional y campeón del mundo Vicente Del Bosque, quien compartió una enriquecedora charla motivacional con todos los participantes. Durante el encuentro, Del Bosque trasladó a los jóvenes deportistas la importancia del esfuerzo, el respeto, el compañerismo, la humildad y el trabajo en equipo como pilares fundamentales tanto dentro como fuera del terreno de juego.

La presencia de una de las figuras más respetadas del fútbol español supuso una experiencia inolvidable para los alumnos, que pudieron escuchar de primera mano las vivencias y enseñanzas de uno de los técnicos más laureados de la historia del deporte español.

Desde ARENA Alicante se ha valorado muy positivamente el desarrollo de esta primera edición, destacando la excelente acogida por parte de las familias y el alto nivel de implicación y entusiasmo mostrado por todos los participantes.

Este campus supone además una muestra más de la firme apuesta de ARENA Alicante por la excelencia en el fútbol y por la creación de proyectos formativos de máxima calidad, capaces de combinar la mejora deportiva con la transmisión de valores y la educación integral de los jóvenes jugadores.

Tras el éxito alcanzado en esta primera edición, ARENA Alicante ya trabaja con la mirada puesta en futuras convocatorias, con el objetivo de seguir convirtiéndose en un referente en la formación futbolística y en el desarrollo del talento deportivo en la provincia de Alicante.