River Plate cierra dos semanas de preparación en Alicante

River Plate afronta los últimos días de su concentración de pretemporada en La Finca Resort, en Algorfa, donde desde el pasado 21 de junio prepara el inicio de la nueva temporada. El conjunto argentino permanecerá en las instalaciones hasta este domingo, completando dos semanas de trabajo en uno de los complejos especializados en turismo deportivo de alto rendimiento más reconocidos internacionalmente.

Una expedición formada por cerca de 60 personas, entre jugadores, cuerpo técnico, personal médico, utilleros y personal de apoyo, ha convertido La Finca Resort en su centro de operaciones, desarrollando una preparación integral dentro de la finca, que ha combinado alojamiento, entrenamiento, recuperación y planificación deportiva en un único complejo.

Durante estos días, River Plate ha incorporado al delantero Lucas Beltrán, que ha regresado a la entidad argentina para reforzar la plantilla de cara a la nueva temporada. Asimismo, el equipo disputará este viernes su primer y único amistoso de pretemporada frente al Flamengo, en Portugal. Tras este encuentro, el conjunto bonaerense afrontará sus próximos compromisos oficiales dando inicio a la temporada ante Aldosivi, en la Copa Argentina (17 de julio) y con el Torneo Clausura 2026 frente a Barracas Central (25 de julio) y Gimnasia y Esgrima La Plata (29 de julio).

Una concentración diseñada para el alto rendimiento

Durante su estancia, River Plate está utilizando todas las instalaciones de La Finca Resort: los campos de entrenamiento, el centro de alto rendimiento ‘La Finca Sports’, el gimnasio, el spa, para la recuperación de los profesionales, las salas de tratamientos, los espacios de reuniones, un servicio específico de lavandería deportiva y un servicio de restauración adaptada a las necesidades de deportistas de alto rendimiento.

Los jugadores de River Plate entrenan en las instalaciones de La Finca / R.P.

La presencia de River Plate, una de las entidades más importantes y laureadas del fútbol sudamericano, vuelve a situar a la provincia de Alicante en el foco del turismo deportivo internacional. El clima privilegiado durante gran parte del año, la proximidad al Aeropuerto Internacional de Alicante-Elche Miguel Hernández, la oferta gastronómica y unas infraestructuras deportivas de primer nivel convierten a la Costa Blanca en un destino cada vez más demandado por clubes, profesionales, atletas y selecciones para realizar sus concentraciones.

Para responder a las necesidades del conjunto argentino, La Finca Resort ha adaptado parte de su operativa diaria. El complejo ha habilitado espacios exclusivos para masajes y material deportivo, reorganizando los horarios de limpieza en función de la planificación de entrenamientos, innovando un servicio específico de lavandería para la ropa de entrenamiento y reservando determinadas instalaciones para garantizar la privacidad del equipo durante toda su estancia.

Durante la concentración, River Plate ha ocupado en exclusiva más del 30% de la capacidad hotelera de La Finca Resort. La presencia del conjunto argentino también ha despertado una gran expectación entre los aficionados, con numerosos seguidores esperando cada día a las puertas del complejo para saludar a jugadores y cuerpo técnico. La importante comunidad argentina residente en las provincias de Alicante y Murcia han contribuido a convertir la estancia del equipo en un punto de encuentro para muchos de sus aficionados.

Una petición muy argentina

Entre las peticiones realizadas al hotel, la expedición quiso disfrutar de una jornada de asado argentino, una tradición muy arraigada en la sociedad del país y que ya protagonizó en su última estancia la Selección Argentina durante una de sus concentraciones en La Finca Resort.

"Es un orgullo recibir a uno de los clubes más importantes del fútbol mundial. Este tipo de concentraciones consolidan el posicionamiento de La Finca Resort como un destino preparado para atender a equipos profesionales de primer nivel", afirma Juan Ignacio Broncano, hotel manager de La Finca Resort. Broncano explica que la especialización del complejo en el segmento del fútbol profesional comenzó en 2017 y que, desde entonces, han pasado por sus instalaciones selecciones como Argentina, Croacia, Colombia o Senegal, además de clubes como el Olympique de Lyon, Newcastle United, Zenit de San Petersburgo, Sevilla o Villarreal.

Instante de uno de los entrenamientos de River Plate en Alicante / R.P.

Más allá del trabajo deportivo, el hotel destaca la cercanía que se ha generado entre la expedición y el personal del establecimiento durante estas dos semanas de convivencia. "Ese ambiente de confianza, siempre respetando la privacidad del equipo, hace que los jugadores se sientan como en casa y es uno de los aspectos que más valoran cuando regresan", añade.

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Con la concentración aún en marcha y su final previsto para este domingo, la elección de River Plate refuerza el posicionamiento de La Finca Resort como uno de los complejos de referencia para el fútbol profesional y contribuye a proyectar la imagen de Alicante como un destino internacional para el turismo deportivo de alto rendimiento.