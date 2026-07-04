Ayuso apunta al podio del Tour: "Va a ser difícil, pero creo que lo puedo conseguir"

Juan Ayuso (Barcelona, 2002) afronta su Tour de Francia más ilusionante. Después de un último año convulso en el que cambió los colores del UAE por los del Lidl-Trek, el alicantino se estrenará este sábado en una Gran Vuelta como líder del equipo estadounidense. Con motivo de un acto de la escuadra estadounidense previo al 'Grand Départ' de Barcelona, el 'Gallo' atiende a un grupo reducido de periodistas entre los que se encuentra SPORT para valorar sus opciones de cara a la presente edición de la ronda gala.

P: ¿Cómo afrontas este Tour?

Con ilusión, la verdad es que empezar en Barcelona es un plus. Ya lo vi ayer en la presentación que la gente está volcada y tengo muchas ganas de empezar.

P: ¿Te ves luchando por el podio?

Es la intención. Yo creo que es un objetivo ambicioso pero al mismo tiempo realista. Por otra parte, no estoy muy obsesionado por el resultado, la verdad es que he disfrutado mucho del proceso de preparar esta carrera. Es verdad que he tenido muchos inconvenientes en los últimos meses, pero estoy contento de haber sacado mi mejor versión para llegar en buena forma. Quiero seguir disfrutando la experiencia de este Tour, es el primero que afronto con tranquilidad.

P: Tu liderazgo en el equipo es claro, ¿eso te otorga un poco de tranquilidad para disfrutar de lo que viene?

Sí, yo creo que tenemos un bloque súper fuerte. Ya no solo por Skjelmose, todos los corredores han demostrado que merecen estar aquí y creo que me tengo que aprovechar de que tenemos un equipo tan fuerte, empezando por la 'crono' de mañana. Luego tenemos a Mads en la pelea por el maillot verde y yo creo que el hecho de tener a otro líder apuntando a otro objetivo a mí me libera de bastante presión.

P: Hablando de la presión, ¿eres consciente de las expectativas que estás generando? ¿Cómo te abstraes de ella?

La verdad es que cada vez pienso menos. Los primeros años es verdad que me dejaba llevar un poco más, pero ahora la verdad es que he estado en Andorra muy a mi bola, en una burbuja, y no piensas. Luego llegas aquí con la gente y la prensa y te empiezas a dar cuenta de que esto empieza, pero el último mes he estado viviendo muy tranquilo.

P: Empiezas en casa, en Barcelona, como uno de los favoritos a llevarte la contrarreloj.

Yo creo que es posible, el equipo ha trabajado muchísimo de cara a esta disciplina y tenemos un bloque muy fuerte, así que estamos seguros de que vamos a ser competitivos. La victoria se va a decidir por pequeños detalles, esperemos que estos nos hagan ganar mañana a nosotros. Viendo el recorrido y el nivel que hay, las diferencias entre los primeros van a ser bastante pequeñas. Esperemos que caiga hacia nuestro lado, la verdad es que sería un sueño ganar mañana.

P: ¿Te ves de amarillo en Tarragona?

Es el sueño de cualquier niño, y este sábado es una oportunidad perfecta para conseguirlo, pero tampoco estoy obsesionado ni me supone un estrés extra. Daremos lo mejor que tenemos, estamos confiados porque hay mucho trabajo detrás en esta disciplina, pero la victoria se va a decidir en cosas muy pequeñas y seguramente fuera de nuestro control.

Ayuso, con el amarillo en la París-Niza 2026 / Lidl-Trek

P: ¿Qué te parece el recorrido de la 'crono'? ¿Favorable para el Lidl-Trek?

Yo creo que tiene un poco de todo, porque al principio tienes que usar a nuestros hombres grandes pero luego tienes los dos repechos finales en los que los escaladores pueden establecer las diferencias. Para el equipo nos hubiese gustado una 'crono' más larga porque ahí se basa un poco más en las piernas y no en los pequeños detalles, pero hemos trabajado a conciencia para conseguir estos primeros 'segundos gratis'

P: ¿Cómo planteas estas tres semanas del Tour de cara al objetivo del podio?

Bueno, yo creo y espero que voy a ir mejorando a lo largo de las tres semanas y creo que el diseño del recorrido me beneficia en cierta manera. Luego a lo mejor a la tercera semana estoy muerto y todo esto no sirve de nada, pero sí que creo que puedo ir a más con el paso de las semanas. Espero comenzar a marcar la diferencia en la segunda y la tercera.

P: ¿Qué etapas tienes marcadas en el calendario como clave?

Hemos visto casi todo el Tour, lo conozco más o menos. Las etapas que no conocíamos las fuimos a ver con el equipo y las otras las hemos reconocido en otras carreras. El objetivo es sobrevivir los primeros días, que van a ser los más caóticos, luego es clave hacer una buena etapa del Tourmalet. A partir de ahí, en la etapa 14 será cuando empiece el Tour, especialmente tras la 'crono' individual y los Alpes.

Yo creo que todo el mundo es accesible, pero Tadej ha demostrado en los últimos años que es el gran favorito

P: Este Tour es el de los grandes nombres. ¿Tener la sensación de que entre ellos puedes ser el 'tapado' juega a tu favor?

Creo que por una parte sí, porque la responsabilidad y el peso de la carrera lo tienen que llevar otros equipos. En este sentido, mi papel es bastante simple: seguir al UAE, al Visma y ver que plantean ellos. Como he dicho antes, el objetivo es sobrevivir en la primera mitad y, cuando llegue realmente lo duro, ver en qué situación estamos.

P: ¿Tienes claro por dónde se le puede echar mano a Pogacar?

Yo creo que todo el mundo es accesible, pero Tadej ha demostrado en los últimos años que es el gran favorito. Nosotros tenemos que usar esto en nuestro beneficio, ya que tienen que ser ellos quienes lleven la iniciativa y asumir todo el peso de la carrera.

Juan Ayuso se prepara durante la presentación del equipo. / Christophe Petit Tesson

P: Hablabas de los contratiempos, hace unos meses sufriste una caída en la París-Niza y la suerte te fue esquiva en otras Grandes Vueltas. ¿Tienes ganas de desquitarte en este Tour?

Cuando te pasan estas cosas piensas 'joder, ¿por qué otra vez a mí?' Como a cualquier otra persona cuando no le sonríe la suerte. Pero al final todo es un proceso, esto no es un camino de rosas y cuando llegan los buenos momentos se valoran mucho más. Espero que este julio llegue un buen momento y pueda valorar un poco más los malos tragos que he tenido en los últimos tiempos. Al final, el resultado de las carreras no lo puedes controlar tanto, así que cada vez disfruto más del proceso. Tu felicidad no puede depender tanto de lo que suceda en una carrera, es la filosofía que he tenido en los últimos años.

P: Carlos Verona hablaba de que quizás ha llegado el momento de que los jóvenes dieseis el paso en el Tour. ¿Tiene opciones la nueva generación de disputarle la victoria a Pogacar y a Vingegaard?

Como vimos en Dauphiné, Del Toro, Tuckwell y yo nos repartimos el podio tanto en la general como en el maillot blanco. Es la tónica del ciclismo ahora, pero creo que especialmente Pogacar sigue estando muy por encima de cualquiera de nosotros.

P: ¿En qué posición te colocas en la terna de favoritos?

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La verdad es que no lo pienso. Está claro que Pogacar está por encima de todos, pero el podio está muy abierto. No recuerdo un año en el que hubiese tanta calidad entre los ocho mejores. Va a ser muy difícil estar en el podio de París, pero creo que lo puedo conseguir.

Fuente: Sport