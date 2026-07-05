Tenis
Charo Esquiva supera la primera ronda en Wimbledon
Se impone a la checoslovaca Katerina Zajickova en dos mangas en su estreno en la hierba londinense
La alicantina Charo Esquiva arranca con victoria su andadura en el Wimbledon 2026. La tenista de Bigastro avanza en el cuadro júnior merced a una victoria en primera ronda sobre la checa Katerina Zajickova, a la que ha derrotadi en dos sets por 7-5 y 6-4.
Más allá del resultado, inmejorable para ella, el de este domingo no ha sido el mejor partido de la jugadora del Club de Tenis Torrevieja, ni tampoco destaca entre todos lo que lleva disputados (y ganados) en la presente temporada, n siquierai en su histórico sobre la hierba de las pistas del pistas del All England Lawn Tennis y Croquet Club de Londres.
A la tenista que entrenan Emilio Viuda y David Pérez le costó coger el ritmo y se le vio excesivamente tensa, aunque puede entenderse como algo normal porque hablamos de su primer envite en la presente edición de un 'Grand Slam' en el que el año pasado alcanzó los octavos de final, en la modalidad individual, y los cuartos en dobles.
La jugadora patrocinada por TM Grupo Inmobiliario, de 18 años, que cuenta con el respaldo de Proyecto Fer, se medirá ahora en treintaidosavos de final con la estadounidense Carrie Anne Hoo.
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