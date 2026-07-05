Doblete histórico del Club Atlético Montemar: campeón de España júnior femenino y bronce masculino por equipos

El Club Atlético Montemar ha firmado una de las actuaciones más destacadas de su historia reciente al conquistar el Campeonato de España Júnior por Equipos en categoría femenina y lograr la medalla de bronce en la competición masculina. Un doble éxito, capitaneado por José Gimeno, que confirma el excelente momento de la entidad deportiva en el torneo celebrado en las instalaciones del Real Zaragoza Club de Tenis.

Las chicas conquistan el título en una final de máxima emoción

El conjunto femenino, que partía como cabeza de serie número tres, accedió directamente a la segunda ronda, donde superó con autoridad al Santurtzi por 3-0. En cuartos de final repitió el mismo resultado frente a la Escuela de Tenis Alcalá para sellar su pase a semifinales.

La eliminatoria ante el Club de Tenis Valencia fue mucho más exigente. Vega Aguilar cedió ante Juliana Giaccio, una de las mejores jugadoras júnior del panorama nacional, pero Alba Coromina igualó la contienda con una sólida victoria. Después, Ariadna Sevilla se impuso por 7-5 y 6-3, adelantando a Montemar en la eliminatoria.

El pase a la final tuvo que decidirse en un super tie-break después de que el dobles formado por Alba Coromina y María Koziar no pudiera sumar el cuarto punto. Con un cambio de pareja de última hora, Vega Aguilar y Alba Coromina lograron imponerse en el desempate definitivo para clasificar al equipo alicantino.

El equipo femenino del Club Atlético Montemar se alza con el Campeonato júnior de España. / INFORMACIÓN

Una final con remontada para llevarse el campeonato

En la final esperaba el Club de Tenis Barcelona y, de nuevo, Montemar comenzó por detrás tras la derrota de Vega Aguilar frente a Gabriela Paun, vigente campeona de España júnior.

Una vez más apareció Alba Coromina, que igualó la final con una convincente victoria ante Mar Olmos. El tercer individual dejó uno de los encuentros más emocionantes del campeonato: Ariadna Sevilla, tras perder el primer set por 5-7, reaccionó para ganar el segundo por 6-3 y acabar llevándose el super tie-break por 10-8, colocando el 2-1 para las alicantinas.

La emoción continuó en el dobles. Coromina y Aguilar cedieron el primer set, reaccionaron para igualar el partido y terminaron perdiendo el super tie-break por un ajustadísimo 11-9, dejando la final empatada.

Con el título en juego, todo volvió a resolverse en un segundo super tie-break, donde la pareja montemarina mantuvo la calma para imponerse por 10-7 y proclamar al Club Atlético Montemar campeón de España júnior por equipos.

El equipo masculino consigue el bronce en el Campeonato júnior de España. / INFORMACIÓN

El equipo masculino completa el éxito de Montemar con el bronce

El conjunto masculino también protagonizó un campeonato sobresaliente. Sin partir como cabeza de serie, inició su camino derrotando por 3-1 al Casablanca y protagonizó una de las eliminatorias más largas del torneo frente al Club de Tenis Barcino, tercer cabeza de serie. El enfrentamiento se decidió en el dobles y concluyó cerca de la una de la madrugada.

En cuartos de final, los alicantinos volvieron a imponerse por 3-1 frente a La Coruña para alcanzar las semifinales.

El sueño de la final terminó ante Chamartín. Sacha Bouillard, Florin Lucaciu e Ignacio Felguera no pudieron superar a sus respectivos rivales, aunque Lucaciu llevó su encuentro hasta un igualado super tie-break que terminó perdiendo por 10-8.

Lejos de acusar el golpe, Montemar reaccionó en la lucha por el tercer puesto y derrotó al Club de Tenis Valencia por 3-1, asegurándose la medalla de bronce.

Los componentes de ambos equipos celebran sus triunfos. / INFORMACIÓN

Sacha Bouillard ganó su partido en el super tie-break (10-7), Adolfo Abascal firmó una contundente victoria por 6-1 y 6-1, mientras que Ignacio Felguera sumó el punto definitivo para certificar el tercer puesto. El único encuentro perdido fue el de Florin Lucaciu, también decidido en el super tie-break.

El equipo masculino estuvo integrado por Sacha Bouillard, Florin Lucaciu, Adolfo Abascal, Ignacio Felguera e Ignacy Rzewuski.

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Con el oro del equipo femenino y el bronce del conjunto masculino, el Club Atlético Montemar cierra una participación histórica en el Campeonato de España Júnior por Equipos, consolidándose como uno de los referentes del tenis en la formación de esta disciplina deportiva.