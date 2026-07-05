FÚTBOL
La FIFA quita la roja a Balogun, estrella de Estados Unidos, y Trump lo agradece en redes sociales
El goleador de la selección de Pochettino podrá jugar en octavos ante Bélgica pese a haber sido expulsado ante Bosnia por una durísima entrada.
La buena relación entre Donald Trump y Gianni Infantino no es ningún secreto. Hasta el punto de que el presidente de la FIFA premiará al dirigente estadounidense con el premio de la Paz de la FIFA en una decisión surrealista. Esa relación ha escrito un nuevo episodio que ha escandalizado al fútbol mundial cuando la tarde de este domingo se hacía público que la tarjeta roja que había visto ante Bosnia el delantero estrella y goleador de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun, por una entrada durísima, ha sido retirada y podrá jugar el partido que le medirá a Bélgica en octavos de final del Mundial.
Decisión increíble
Según informaba la FIFA "en virtud del Artículo 27 del Código de Procedimiento de Defensa, la aplicación de la suspensión automática de partidos para el jugador estadounidense Folarin Balogun queda suspendida por un período de prueba de un (1) año". Balogun había visto la tarjeta roja ante Bosnia en dieciseisavos de final por una durísima entrada en la que le dobló el tobillo a su rival en una acción en la que pudo lesionar gravemente al rival. Una decisión inapelable que solo Mauricio Pochettino se atrevió a discutir levemente en la sala de prensa argumentando que "nunca ha habido mala fe del jugador en la entrada".
Todo el mundo daba por hecho que el delantero se perdería el duelo de octavos. Especialmente los belgas, a los que se medirán en la madrugada del lunes al martes, después del partido que jugarán españoles y portugueses en Dallas en el primer turno de partido del día. Sin embargo, a media tarde de este domingo saltaba la sorpresa al conocerse que la FIFA revocaba la expulsión y podrá jugar ese encuentro.
La decisión ha provocado estupefacción en el mundo del fútbol, pero ha sido muy bien recibida en la concentración del equipo estadounidense. De hecho, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha agradecido a través de su cuenta de X esta decisión de Infantino: "¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!". Hay que recordar que el ganador del partido entre España y Portugal se medirá en cuartos de final al vencedor del encuentro entre los estadounidenses y los belgas.
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Fuente: El Periódico
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