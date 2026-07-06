Alicante explota con el gol de Merino y hace temblar el Pedro Ferrándiz

Máxima expectación. Casi tantos como nervios con el paso de los minutos y las ocasiones claras falladas por la Roja. Cerca de 4.000 aficionados han acudido al Centro de Tecnificación de Alicante para vivir en directo el duelo de octavos de final del Mundial, el que ha enfrentado a España con Portugal y que ha terminado con una eclosión de júbilo unánime que ha hecho temblar los cimientos de un Pedro Ferrándiz cada vez más repleto de espectadores.

La cita, vibrante desde el primer minuto, arrancó con pitos a la gran estrella lusa, Cristiano Ronaldo, cada vez que la realización de TVE se recreaba en el delantero durante la interpretación del himno. Con todos en pie, se escuchó el emblema nacional con un multitudinario cántico estirando al máximo el genuino "lo-lo-lo".

Alicante vibra con "La Roja" / Alex Domínguez

La afluencia al pabellón en el que disputa habitualmente sus encuentros de liga el HLA Alicante superó la de la cita anterior y seguramente se quede por detrás de la que se repetirá el viernes, a la misma hora (21:00, horario peninsular), en el recinto deportivo, que aumentó el número de localidades dentro de la cancha y registró más presencia de público en las dos gradas situadas enfrente del videowall gigante en el que se sirven las imágenes del ente público.

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Dirigidos por un bombo genuino, tratando de hacer la ola en repetidas ocasiones, la afición rompió en un grito coral cuando Mikel Merino convirtió en el 0-1 la asistencia de Ferran Torres un minuto después de que se hubiera cumplido el tiempo reglamentario. Felicidad, hermanamiento, bocinas, vuvuzelas, brindis sin alcohol y abrazos se fueron sucediendo en los instantes finales del tiempo añadido. Cuarta cita en el CT, que solo se ha faltado a una cita catódica por impedimento técnico. La quinta será en los cuartos de final este mismo viernes, ojalá que con la misma suerte... Éxito rotundo de la iniciativa municipal en la capital de la provincia.