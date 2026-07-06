Tenis
Charo Esquiva alcanza la tercera ronda en Wimbledon
La tenista alicantina supera la estadounidense Carrie-Anne Hoo por un claro 6-2 y 6-3 antes de debutar en el cuadro de dobles este martes
Segundo paso dado. Charo Esquiva mantiene el buen tono de su debut en Londres y supera en la segunda ronda a la estadounidense Carrie-Anne Hoo, a la que la júnior de Bigastro dejó fuera del torneo con un claro 6-2 y 6-3. La representante del Club de Tenis Torrevieja se mantiene firme y se planta en el tercer día de competición, algo que aún no había conseguido en la hierba del All England Club, donde este martes iniciará su andadura en el cuadro de dobles formando pareja con la también española Paola Piñera.
La alicantina, patrocinada por el Grupo Inmobiliario TM y el Proyecto FER, apenas necesitó una hora para eliminar a la norteamericana. El domingo, en su estreno, apeó a la checa Katerina Zajickova (7-5 y 6-4, en 1 hora y 24 minutos). Esquiva, cabeza de serie número 10 en el cuadro individual júnior, actualmente entre las mil mejores tenistas del mundo en el ranking de la WTA, se mide en octavos de final con la también estadounidense Janae Preston, que se deshizo de su compatriota Olivia Traynor en una hora y 10 minutos después de ganarle los dos sets: 6-1 y 7-5. Será la primera vez que se vean las caras en Wimbledon, así que ninguna parte como favorita este miércoles, que es cuando se ha fijado este duelo de octavos de final, alrededor de las 12 del mediodía.
Antes, la bigastrense y la asturiana debutarán en el cuadro de dobles este martes contra las chinas Mailoudi Lei y Yu Jun Lin después de haber firmado, por separado, una gran temporada en el juego por parejas en la gira de tierra batida.
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