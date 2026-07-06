Cristiano Ronaldo, crónica de un fracaso anunciado

"Terminaré cuando yo quiera, como dije hace años, no cuando vosotros queráis. Siempre me hacéis la misma pregunta, el último... vamos a ver". Tajante, Cristiano Ronaldo enfocó así lo que podía ser -o no- su último partido en un Mundial. Dependía todo de lo que hiciera ante una España que no le traía buenos recuerdos.

Aún tenía el '7' clavada la espina de aquellos octavos de Sudáfrica o un par de años más tarde, en 2012, cuando clamó por la 'inyustishia' que fue quedarse fuera en penaltis ante la Roja... y sin poder participar de la tanda. La cosa no cambió para este 2026, sumando un disgusto más, quizá el último: adiós al Mundial tras caer contra los de De la Fuente en octavos de final.

El drama se fue gestando poco a poco. Parecía tener buen color al principio del choque, porque salió al partido el capitán luso, con 41 años, liderando el ataque rodeado de Joao Felix, Pedro Neto y por delante de Bruno Fernandes. Las más claras de la primera parte, eso sí, las tuvo España, especialmente un mano a mano de Oyarzabal que falló el delantero de la Real, y otra gran parada de Diogo Costa a remate de Baena.

Cristiano disparando a puerta / EFE

Sin embargo, Portugal también llevó algo de peligro a la portería de Unai Simón, y de ello tuvo culpa el de Madeira con dos ocasiones: una con sendo remate de pierna derecha, dentro del área, obligando a la parada firme del guardameta del Athletic, y otra lanzándose acrobáticamente a una pelota bajada por Joao Felix, provocando otra vez la correcta reacción de Unai.

Drama luso... y su salvador no apareció

Eso sí, tuvo poco contacto en general con el trámite del partido Cristiano, apenas con 12 toques de balón en la primera etapa, Y para la segunda, más de lo mismo, e incluso peor: apenas y tocó la pelota el delantero luso, teniendo la primera ocasión hasta el minuto 58' tras un centro de Joao Félix que impacto con una tenue volea.

Cucurella disputa un balón a Cristiano en el Portugal - España. / Kenneth Fernández / EFE

Pero nada de nada en cuanto a efectividad para un Ronaldo de poca injerencia en los marcadores: el doblete ante Uzbekistán no significó nada para la 'manita' final', y un solitario gol de penalti contra Croacia se antojaba poco aporte comparado con las grandes figuras del Mundial -los Mbappé, Messi o Haaland-.

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Y no tendría más ocasiones de igualarles, porque Mikel Merino tuvo la última palabra: Ferran asistió de manera magistral y, de zurda, el del Arsenal puso punto y final a la aventura mundialista del 'Bicho'. Al finalizar el partido, frustrado, el capitán portugués abandonó el campo entre lágrimas, las de aquel que sabe que dejó ir la última oportunidad. Desde 2006 intentando conseguirlo. 20 años después, Cristiano Ronaldo se quedó sin el gran premio. La crónica de un fracaso anunciado.

Fuente: Sport