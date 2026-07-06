Así queda el cuadro del Mundial 2026 en cuartos: cruces, selecciones clasificadas y posibles rivales de España

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá pone rumbo a octavos. Después de una disputada ronda de dieciseisavos de final, solamente 16 selecciones siguen adelante en el torneo con un único sueño compartido: alcanzar la gran final del 19 de julio y ser los próximos campeones de la Copa del Mundo.

En esta edición, los cruces arrancaron desde los dieciseisavos de final, una ronda adicional que permitió a algunas selecciones menos habituales en estas instancias enfrentarse a las favoritas del torneo. Y no faltaron sorpresas.

El cuadro de la fase final del Mundial 2026

Tras superar la ronda de dieciseisavos de final, estamos inmersos ya en octavos de final. Marruecos abrió la lata el sábado y venció a Canadá en el primer partido de esta ronda. Francia cumplió con los pronósticos y, de penalti, dejó atrás a la 'matagigantes' Paraguay.

Ayer domingo, la Noruega de Haaland eliminó contra todo pronóstico a Brasil y viajan directos a cuartos esperando a Inglaterra, que eliminó a México en el último partido de esta edición del Mundial en su país.

Pedro Porro, Lamine Yamal, Nico Williams y Yeremy Pino durante el entrenamiento previo al Portugal-España del Mundial 2026 / EFE

Para ver a España ante Portugal habrá que esperar hasta el lunes a partir de las 21:00 horas, mientras que Estados Unidos rematará la jornada de madrugada ante Bélgica (02:00 horas). El martes será turno de la Argentina de Leo Messi, que se enfrenta a Egipto (18:00 horas); y del apasionante Suiza-Colombia a partir de las 22:00 horas para cerrar los octavos.

El calendario de la fase final del Mundial 2026

Octavos de final Canadá 0 vs 3 Marruecos

Paraguay 0 vs 1 Francia

Brasil 1 vs 2 Noruega

México 2 vs 3 Inglaterra

Lunes, 6 de julio (21:00): Portugal vs España

Martes, 7 de julio (02:00): Estados Unidos vs Bélgica

Martes, 7 de julio (18:00): Argentina vs Egipto

Martes, 7 de julio (22:00): Suiza vs Colombia Cuartos de final Jueves, 9 de julio (22:00): Francia vs Marruecos

Viernes, 10 de julio (21:00): ganador octavos (2K/1H) vs ganador octavos (1D/1G)

Sábado, 11 de julio (23:00): Noruega vs Inglaterra

Domingo, 12 de julio (03:00): ganador octavos (1J/2D) vs ganador octavos (1B/1K) Semifinales Martes, 14 de julio (21:00): ganador cuartos 1 vs ganador cuartos 2

Miércoles, 15 de julio (21:00): ganador cuartos 3 vs ganador cuartos 4 Tercer y cuarto puesto Sábado, 18 de julio (23:00): perdedor semifinal 1 vs perdedor semifinal 2 Final Domingo, 19 de julio (21:00): ganador semifinal 1 vs ganador semifinal 2

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Cada uno de los 104 partidos de la fase de grupos y las rondas eliminatorias que componen el torneo se podrán ver a través de la página web, la aplicación y los diferentes canales de DAZN.

La emisión de los partidos de la selección española, además de una selección de encuentros tanto de fase de grupos como de las eliminatorias, correrá al cargo de La 1 y RTVE Play. En Catalunya, estos partidos también se pondrán ver en La 2 Cat, ofreciendo la alternativa de disfrutar de las narraciones en catalán.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial 2026 a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y las mejores declaraciones de los protagonistas, así como el análisis de los partidos clave de la mano de nuestro equipo especial.

Fuente: Sport