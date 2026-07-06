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España-Portugal, en directo | Última hora del partido de octavos de final del Mundial
Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, que suma ya cuatro goles, volverán a ser las referencias en ataque de Luis de la Fuente
J. L. Escudero / J. Quintana
Portugal y España se ven las caras este lunes en Dallas por un puesto en cuartos de final. El sueño del primer Mundial de Cristiano se enfrenta a la solidez defensiva de la selección española, sin goles encajados en los cuatro partidos del torneo hasta la fecha. Eso sí, le llega un reto mayor, la única selección que ha arrebatado un título a los de Luis de la Fuente.
Sigue aquí en directo el partido de octavos de final del Mundial 2026.
A la espera de un once que parece definido
Tras cuatro encuentros, parece que el seleccionador español ya ha dado con su once de gala para tratar de alzarse con la segunda estrella. El extremeño Pedro Porro parece haber ganado la partida a Marcos Llorente en el lateral derecho, especialmente por su buena conexión con Lamine Yamal. Por otro lado, la entrada de Dani Olmo en el once parece clave para aportar a España frescura por dentro y último pase. Si no hay sorpresas, ambos deberían ser titulares en estos octavos de final.
España tendrá que mejorar en Dallas
Aunque España mejoró su imagen frente a Austria, los de Luis de la Fuente necesitarán exprimir todo su potencial para doblegar a Portugal, una selección de pripmer nivel. Así lo reconoció el guardamenta español, Unai Simón, que señaló en rueda de prensa que el equipo necesita acercarse al nivel de la última Eurocopa para lograr pasar a las rondas finales: "Ese torneo fue bastante completo, llevado a la perfección. Tener ese objetivo siempre es bueno. Para ganar a Portugal tenemos que tener ese nivel".
El gran duelo ibérico
En la rueda de prensa previa al encuentro, Cristiano Ronaldo admitió que le hubiese gustado encontrarse con España más adelante en el torneo. No es para menos, ya que 'La Roja' ya mandó a casa al portugués en el Mundial de Sudáfrica o en la Eurocopa de 2012. Eso sí, los lusos cuentan con un buen precedente, ya que fueron capaces de vencer al combinado español en la final de la última Liga de Naciones.
Tres horas para el choque
Faltan escasas tres horas para el inicio del choque entre España y Portugal, dos potencias futbolísticas que tratan de hacerse con un pase a los cuartos de final de este Mundial 2026.
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