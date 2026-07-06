El portugués Rafa Lisboa se une al HLA Alicante

El HLA Alicante inicia la semana como la terminó: fichando. El conjunto lucentino suma a su nuevo proyecto al base internacional portugués Rafael Lisboa para reforzar su plantilla y que este asuma la "responsabilidad" de ejecutar en cancha el modelo de juego que pretende implantar Pedro Rivero, que da mucha importancia a la necesidad de buscar las transiciones rápidas y el ataque a campo abierto.

El internacional portugués, que en noviembre cumple 27 años, es un director ordenado, de 1,83 metros de altura, que aterriza en Alicante con un conocimiento minucioso de la competición, en la que ha estado jugando las tres últimas temporadas, la primera en Cantabria y las otras dos en Ourense, sin perderse apenas partidos. En curso anterior los disputó todos, 34 en total, firmando una media de 11 puntos, 5 asistencias, 3 rebotes y dobles dígitos en los créditos de valoración por encuentro, además de exhibir un 37 % de acierto en lanzamientos de tres puntos.

Carta de despedida de Rafa Lisboa a los seguidores del Ourense. / @rafalisboa28

El base lisboeta, concretamente de Oeiras, empezó a jugar al baloncesto en las categorías inferiores del Benfica, con el que terminó compitiendo en la máxima categoría lusa. El director de juego se marchó en 2021 al Spirou Charleroi belga, con el que completó dos campañas antes de volver a la Península, esta vez para integrarse en el Grupo Alega Cantabria en 2023. Un año allí y dos más en su último destino (COB) le confieren un conocimiento de la exigencia y el modelo de basket (intenso y certero) que se exige para lograr lo que pretende el Lucentum: volver a la ACB dando el máximo en cada partido.

Con Portugal, fue parte de la selección que disputó el Eurobasket de 2025. Antes, había sido esencial para que su país pudiera estar presente en la fase final de la cita continental.

Perfil del jugador

► Nombre: Rafael Dias Marques Lisboa Santos

► Fecha de nacimiento: 27 de noviembre de 1999

► Altura: 1,83 m

► Posición: Base

► Nacionalidad: Portuguesa

► Temporadas en Primera FEB: 3

Sus estadísticas de la última temporada

34 partidos disputados

disputados 11 puntos por partido

por partido 3 rebotes por partido

por partido 5 asistencias por partido

por partido 37 % de acierto en triples

de acierto en triples 13 de valoración media

Los técnicos del HLA Alicante destacan de su nuevo refuerzo la "capacidad para dirigir el juego, imprimir velocidad al equipo, generar ventajas para sus compañeros y asumir responsabilidades en la pista", cualidades que considera imprescindibles en el proyecto que va a liderar Rivero en su segunda etapa al frente del banquillo lucentino, la primera de enorme éxito deportivo tras devolver al club a la segunda categoría nacional después de una refundación por quiebra financiera que le llevó al sótano del baloncesto regional.

Con este fichaje, el Lucentum ha realizado ya seis operaciones para reforzar el plantel y, de momento, solo una renovación, la de Mike Torres. A lo largo de la semana, se irán sumando nuevos nombres al vestuario del conjunto alicantino. "Su experiencia internacional, conocimiento del baloncesto europeo y capacidad para asumir riesgos en la cancha convierten a Rafa Lisboa en un refuerzo de garantías", esgrime el Lucentum.

Herencia familiar

Rafa Lisboa es un tipo que lleva el baloncesto integrado en su ADN. Ingresó en la base de formación del Benfica de 2009 y debutó en la Liga Portuguesa de Basquetebol en 2018. Con el club luso participó en la Copa Europea de la FIBA y en la Baskeball Champions League. Y tras más de 10 temporadas compitiendo en su ciudad saltó a Bélgica, donde siguió creciendo personal y deportivamente. No le asustan los retos.

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Ha sido internacional con su selección, tanto en la absoluta como en la sub-20, y en 2019 fue parte de la generación que se proclamó campeona de Europa U20 en la División B, convirtiéndose en el MVP del torneo. Rafael es hijo de uno de los grandes entrenadores lusos, Carlos Lisboa, que también es parte de la historia del Benfica.