Ayuso, tras el duro inicio de Tour: "Me falta explosividad"

El Tour de Francia ha dejado las carreteras españolas tras tres etapas que han servido, cosa rara en un inicio de carrera de tanta importancia, para dejar bastante marcadas de cara a la pelea por la clasificación general. En clave de maillot amarillo, Jonas Vingegaard dio primero y Tadej Pogacar respondió con dos golpes directos. En la alicantina, Juan Ayuso está donde se le espera.

El ciclista de Xàbia es quinto en la general, a 27 segundos del líder, un Pogacar que dejó ganar la segunda etapa a su compañero de equipo Del Toro y que se impuso en la tercera, con final en Les Angles, un puerto de tercera categoría.

El esloveno no ha conseguido marcar grandes diferencias, pero ya ha avisado de lo que puede estar por venir. Ayuso, por su parte, completó una magnífica crono por equipo el primer día, ubicándose cuarto en la general, y luego ha sabido sufrir en la parte de atrás del pelotón de favoritos, perdiendo tres y cuatro segundos, más las bonificaciones, en las otras dos jornadas.

Declaraciones de Juan Ayuso

Lo que parece bastante claro es su liderazgo en el Lidl-Trek, ya que el danés Skjelmose, llamado a hacer también una buena general, está ahora mismo a un minuto y 23 segundos del alicantino. Tras la tercera etapa, Ayuso admitió que le faltó "explosividad" para poder responder a los ataques finales de sus rivales en Les Angles.

"Ha sido un día durísimo, el más duro del Tour hasta el momento. El UAE ha ido a por la etapa y lo ha conseguido. He sentido que me falta explosividad, pero ahí seguimos en buena posición", comentó el alicantino.

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Juan Ayuso, durante la presentación del Tour de Francia 2026. / EFE

"El UAE es un equipo muy ambicioso, salen a por todas, tiene corredores muy fuertes, y si pueden ganar, ganan, como haríamos cualquiera de nosotros", detalló. Ante la etapa de este martes entre Carcasona y Foix, el ciclista de Xàbia espera tomarse un respiro tras las jornadas explosivas disputadas en Cataluña y el duro final en Les Angles: "Espero una etapa más fácil que la de hoy, pero siempre hay que estar atentos a todo".