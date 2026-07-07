El Intercity cambia de entrenador en verano y confía en los hermanos De las Cuevas

Contratiempo en la planificación deportiva del Intercity de cara a la temporada 2026-2027 en Segunda Federación. La idea inicial del conjunto alicantino, con Germán Crespo como entrenador al frente del proyecto, ha durado menos de un mes, ya que la entidad presidida por Salvador Martí ha anunciado este martes la renuncia y su sustitución por Carlos de las Cuevas, que estará apoyado por su hermano Miguel, exfutbolista de Hércules y Atlético de Madrid, entre otros.

El pasado 18 de junio, el Intercity anunciaba la contratación de Crespo como nuevo entrenador para el próximo curso. "Germán Crespo se incorpora al Intercity con el objetivo de liderar un nuevo proyecto deportivo marcado por la ambición, la competitividad y la búsqueda de los máximos objetivos", manifestó el club en el comunicado de bienvenida a su entrenador.

19 días después, nueva comunicación. Y en dirección totalmente opuesta. El club alicantino ha dado por finalizada la breve etapa de Crespo, de 51 años y con una amplia trayectoria en equipos como Granada, Jaén, Córdoba o UCAM Murcia por "motivos personales y de salud".

"El Intercity informa de que Germán Crespo ha comunicado al club su decisión de no entrenar esta temporada por motivos personales y de salud, una circunstancia que le impide asumir el cargo y cumplir con el compromiso adquirido para la próxima campaña. El Intercity respeta plenamente la decisión comunicada por el técnico y le desea la mayor de las suertes tanto en el ámbito personal como en el profesional", ha comunicado la entidad.

Nuevo entrenador

Tras dicho anuncio, el propio Intercity se ha movido rápido en la búsqueda de un sustituto, que será Carlos de las Cuevas. El preparador alicantino, de 32 años, llega junto a su hermano Miguel, tras haber entrenado la temporada pasada al Orihuela, también en Segunda Federación, por lo que conoce la categoría pese a su juventud.

El nuevo entrenador del Intercity se formó en los banquillos de las categorías inferiores del Hércules, dirigiendo posteriormente al Athletic Club Torrellano y ejerciendo como segundo en el filial del Granada. "Carlos de las Cuevas destaca por un modelo de juego basado en la intensidad, la organización táctica y el protagonismo con balón. Su progresión en los últimos años le ha convertido en uno de los entrenadores con mayor proyección del fútbol de la provincia de Alicante", le define el Intercity.

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El alicantino Miguel de las Cuevas, durante su etapa herculana, en un partido ante el Nàstic de Tarragona. / INFORMACION

A su lado estará su hermano Miguel, retirado hace año y medio de los terrenos de juego tras desarrollar una notable carrera en el fútbol nacional e internacional, con más de 500 partidos como profesional y paso por clubes como Atlético de Madrid, Sporting de Gijón u Osasuna en Primera División.