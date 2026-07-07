Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rescate niño piscina AlcoySilencio Les NausOla calor extremaRebaja IBI AlicantePP Orgullo OrihuelaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

Leo Messi: "Este grupo no baja los brazos nunca"

El capitán argentino, autor del empate que encendió la remontada ante Egipto (3-2) y máximo goleador del torneo con ocho tantos, firmó a los 39 años otra noche para la historia en los octavos de final

Nuevo récord de Messi en el Mundial 2026: más asistencias que Maradona

Nuevo récord de Messi en el Mundial 2026: más asistencias que Maradona / Perform

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Xavier Ortuño

Miami (Enviado Especial)

Argentina estaba eliminada al minuto 79, con un 0-2 en contra ante Egipto, y acabó celebrando un 3-2 que la mete en cuartos de final. En medio de la tormenta, otra vez él, otra vez Leo: el gol del empate a pocos minutos del final y la sensación, ya universal, de que este equipo no conoce el final de los partidos.

Messi, en el partido ante Egipto

Messi, en el partido ante Egipto / EFE

"Volvimos a sufrir muchísimo pero bueno, esto es el Mundial y todos los partidos se están dando igual, muy igualados todos", resumió el capitán tras el pitido final, todavía con la emoción en el cuerpo. La suya fue una noche completa en lo bueno y en lo malo: falló un penalti en la primera parte, cargó con el peso del equipo durante todo el encuentro y apareció cuando ya casi nadie lo esperaba para firmar el 2-2 que cambió la historia.

El propio Messi reconoció la dureza del guion: "Se había puesto duro con el 0-2 y fue muy emocionante poder darlo vuelta". Y ahí dejó la frase que define a esta Argentina y que debería enmarcarse en cualquier vestuario del mundo: "No es fácil levantar un 0-2 pero este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final".

No es una consigna vacía. Ya ante Cabo Verde, en dieciseisavos, el equipo había necesitado la prórroga para imponerse 3-2 en un partido que también abrió Messi con el 1-0. Sufrir, resistir y ganar se ha convertido en el método albiceleste en este Mundial.

Ocho goles y una leyenda que no se detiene

Messi, en el partido ante Egipto

Messi, en el partido ante Egipto / EFE

Con el tanto ante Egipto, Messi suma ocho goles y lidera la tabla de máximos goleadores del torneo, en el mismo campeonato en el que se ha convertido en el máximo artillero de la historia de los Mundiales. A los 39 años, sin descansar un solo minuto en las eliminatorias, sigue siendo el argumento definitivo de su selección.

Noticias relacionadas y más

"Es una locura lo que hizo este grupo hoy en esta eliminatoria", celebró el rosarino, que agradeció el apoyo incesante de la afición argentina y ya piensa en los cuartos de final.

Fuente: Sport

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Ley de Bienestar animal lo confirma: los bares que no admitan perros deberán tener una señal que lo indique fuera
  2. Muere un motorista de 50 años en un choque frontal con un coche en la N-332 en El Campello
  3. Va a retirar su furgoneta del depósito de Orihuela Costa y le pillan con un cargamento de 2.000 artículos presuntamente falsificados valorados en casi 53.000 euros
  4. La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
  5. El refugio de Javier Cámara en Alicante: una casa mediterránea con vistas privilegiadas
  6. Detenidos por vender como salvaje pescado robado con restos de medicamentos en la lonja de Santa Pola
  7. Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
  8. La travesía Tabarca-Santa Pola vuelve a conquistar a 1.405 nadadores: 'El último kilómetro ha sido a corazón

Senegal no empieza cuando se llega: el voluntariado del CEU que vuelve a Bignona

Senegal no empieza cuando se llega: el voluntariado del CEU que vuelve a Bignona

ACTIVA impulsa una nueva forma de entender la fisioterapia avanzada desde Alicante

ACTIVA impulsa una nueva forma de entender la fisioterapia avanzada desde Alicante

El CEU completa su Campus de Salud en Elche con la apertura de Medicina en septiembre

El CEU completa su Campus de Salud en Elche con la apertura de Medicina en septiembre

El Campello celebra las Fiestas de la Virgen del Carmen 2026 con procesión marinera, música y fuegos artificiales

El Campello celebra las Fiestas de la Virgen del Carmen 2026 con procesión marinera, música y fuegos artificiales

Japón como aula: estudiantes del CEU convierten la movilidad internacional en un proyecto de diseño sostenible

Japón como aula: estudiantes del CEU convierten la movilidad internacional en un proyecto de diseño sostenible

Asunción Valdés, en la piel de la pionera del periodismo en España: "Carmen de Burgos era una enemiga del sistema"

Asunción Valdés, en la piel de la pionera del periodismo en España: "Carmen de Burgos era una enemiga del sistema"

El delito de querer vivir dignamente

El delito de querer vivir dignamente

Defensa de la política

Defensa de la política
Tracking Pixel Contents