Llamada de auxilio del Lucentum: necesita reunir 100.000 euros en 21 días

Realista, serio, vehemente... y todavía esperanzado. Daniel Adriasola, presidente de la Fundación Lucentum, ha comparecido este martes para exponer la situación límite que vive el primer equipo femenino, que después de lograr un muy trabajado (y costosísimo) ascenso a la Liga Femenina 2, la segunda en importancia del país, corre el riesgo de no poder concretar ese salto y acabar renunciando a una plaza que se ha ganado sobradamente sobre el parqué después de firmar un curso impecable, superando dos fases de ascenso y una final a cuatro tras la liga regular. El mérito es obvio, pero el respaldo de Alicante, ciudad y provincia a la que representan, todavía está por ver.

El máximo dirigente lucentino, respetuoso, sin maquillaje eufemístico, ha expuesto la necesidad inexcusable de reunir, en el plazo máximo de tres semanas, los 100.000 euros en los que se cifra la necesidad presupuestaria de tener a su primer equipo femenino en el segundo peldaño del baloncesto español, donde se rivaliza con oponentes semiprofesionales en la mayoría de casos.

Daniel Adriasola, junto a las capitanas del Unidad de Reproducción Vistahermosa Lucentum, Adriel Sánchez (i) y Judit Farrando (d). / ALEX DOMINGUEZ

El club ha presentado en la Federación Española de Baloncesto (FEB) el aval para formalizar la inscripción en la liga, pero ese gesto precisa de un apoyo financiero que ahora mismo no existe. Los contactos con el Ayuntamiento están congelados después de las fiestas de Hogueras y pendientes de ser reabiertos; la opción de renovación del patrocinador principal, Unidad de Reproducción Vistahermosa, se ha quedado en el aire tras el fallecimiento de su fundador, el doctor José López Gálvez; y el interés de inversores privados no se ha concretado, por lo que la Fundación dispone de 21 días para resolver una cuestión urgente que amenaza con dejar sin amparo un pilar básico del deporte femenino de la ciudad.

Las capitanas no se rinden

Adriel Sánchez y Judit Farrando, dos de las líderes indiscutibles del equipo y de la competición, (la segunda fue la jugadora más valiosa de las fases de ascenso) trasladaron, en calidad de capitanas, el sentir de un vestuario que teme perder en los despachos lo que se han ganado con enorme sacrificio (personal y deportivo) sobre el parqué.

Ambas entienden que el club no puede sostener él solo el peso económico que hace falta para competir con una mínima garantía en LF2. Las dos apelaron a la implicación de empresas e instituciones defendiendo también la importancia de que Alicante, a la que representan por todo el país, cuente con un proyecto sólido de baloncesto femenino, capaz de seguir creciendo y ofreciendo referentes a las nuevas generaciones de deportistas en los barrios y los colegios.

"Queremos trasladar nuestra ilusión y pasión a la ciudad, a las niñas, para que tengan espejos en los que encontrarse, mostrarles que existe un camino que pueden recorrer si lo intentan...", esgrime Adriel Sánchez. "Representamos valores con los que se puede sentir identificada cualquier empresa, cualquier institución. Necesitamos que Alicante se implique porque si no va a ser imposible, ojalá podamos, entre todos, sacar adelante este proyecto tan apasionante", sustancia Judit Ferrando.

Venta de la plaza

Como ocurre en todos los deportes, la vía de renunciar a la plaza y obtener rédito por ello está en el aire. Si no se logra los apoyos, la Fundación Lucentum se verá obligada a escuchar ofertas de entidades interesadas en ocupar el espacio que ellas dejarían libre en la Liga Femenina 2, la antesala de la élite.

Con esa operación, el conjunto alicantino no obtendría beneficio, serviría para cubrir los gastos de la sección y mantenerla abierta, aunque ya con otro enfoque si finalmente se frustra un objetivo que la entidad que preside Daniel Adriasola ha estado persiguiendo cuatro temporadas hasta por fin dar el salto de categoría.

El vicepresidente Ignacio Alonso expone las formas para ayudar a la Fundación Lucentum. / ALEX DOMINGUEZ

El máximo dirigente ha declinado públicamente pedir ayuda al dueño mexicano de su primer equipo masculino, el que compite en Primera FEB. "El acuerdo que se cerró con ellos es muy claro y se está cumpliendo. No podemos recurrir a ellos cada vez que necesite algo la Fundación, que tiene que ser capaz de valerse por sí misma", arguye Adriasola, metido de lleno en la búsqueda de los 100.000 euros que precisa el Unidad de Reproducción Vistahermosa Lucentum por temporada para no renunciar a un hito que hace más de 20 años que no se vivía en Alicante.

¿Cómo colaborar?

El club ha habilitado una página web específica en la que empresas e instituciones, tanto privadas como públicas, pueden conocer en profundidad el Proyecto Lucentum Femenino y solicitar, sin compromiso, una "propuesta de colaboración personalizada" que la Fundación está dispuesta a adaptar a las necesidades y exigencias de cada posible inversor, por pequeño que sea. "Seremos tan creativos como el posible espónsor nos pida, nos adaptamos a todas las modalidades de patrocinio", ha reiterado Ignacio Alonso, vicepresidente de la fundación.

https://fundacionlucentum.com/proyecto-lucentum-femenino/

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"Cada propuesta que se reciba será estudiada de forma individual para ofrecer distintas fórmulas de colaboración, con el objetivo de que el mayor número posible de entidades pueda sumarse a un proyecto que aspira a consolidar el baloncesto femenino de máximo nivel en Alicante", ha subrayado Ionut Georgescu, COO de la entidad. Cualquiera que esté interesado en contribuir a la pervivencia del equipo lucentino en LF2 tiene a su disposición un formulario para contactar directamente con la Fundación Lucentum a través de este enlace.