Naia Laso, la más joven de la delegación española en París 2024, estará en GRAVITEO: "La mentalidad y la motivación son fundamentales en el skate"

La skater Naia Laso, a sus 17 años, cuenta ya con una larga carrera a sus espaldas, con logros más propios de una veterana, como una presencia en unos Juegos Olímpicos. Con 12 años, la de Bermei ya era campeona de España; con 14, fue quinta en el Mundial de la modalidad; y con 15, después de ganar el oro en el Pro Tour de Dubái se convirtió en la deportista más joven de la delegación española para París 2024.

Pese a su juventud, es uno de los grandes referentes de un deporte que se mueve a otra velocidad y será uno de los grandes nombres de GRAVITEO, el evento de deportes urbanos que se celebrará en el Circuit de Barcelona-Catalunya del 17 al 19 de julio. En la presentación del festival, Laso atendió a SPORT para hablar de sus sensaciones y sus objetivos en este ciclo olímpico.

Pregunta: ¿Cómo empieza tu interés por el skate?

Respuesta: Empecé por mi hermano en parte. Yo vivo en mi pueblo y mi padre tenía un 'long board' (un skate grande), nos lo dejó para jugar y nos gustó mucho. Al cabo de un tiempo mis padres decidieron comprarme un skate que era más de mi tamaño.

P: ¿En qué momento te das cuenta de que es más que un hobby?

R: Cuando gané el Campeonato de España de 2021 empecé a pensar que podía llegar más lejos porque antes no confiaba tanto en mi como ahora.

¿Cómo se consigue llegar a la élite de un deporte como el tuyo con tan solo 12 años?

Es esfuerzo constante, trabajar todo los días y pensar a lo que quieres llegar. Al final, pensar en el objetivo ayuda a motivarse.

Carla Martín, Naia Laso, Leslie Romero y Carla Martínez en la presentación oficial de GRAVITEO / Jordi Otix

¿Qué características tiene que tener una rider?

La mentalidad es importante porque la motivación en el skate es fundamental. Si estás desmotivado no tienes ganas de seguir, tienes ganas de patinar pero no de practicar los trucos. Lo mental es importante y también el tema de los miedos, porque cansa mucho fallar y volver a levantarse.

¿La inclusión del skate en París ha contribuido a que tu discipina sea más conocida?

Antes de los Juegos de París había mucha gente que opinaba que el skate no es un deporte y después de las olimpiadas la gente empezó a creer más en ello aunque todavía hay personas que no creen en ello.

¿Cómo fue competir en París?

Me gustó mucho porque después de todo el recorrido de campeonatos llegar ahí era un alivio. Fue algo muy importante porque justo llegaba de una lesión de clavícula que no me permitió entrenar mucho y después en París sufrí una lesión de espalda que no me dejó dar mi cien por cien, pero estoy muy contenta de haber llegado hasta ahí.

¿Piensas en Los Angeles 2028? ¿Es un objetivo factible a día de hoy?

Si sigo así, evolucionando, motivada, yo creo que podré llegar...espero llegar.

¿Cómo es una semana normal en la vida de Naia Laso? ¿Es fácil compaginar tu vida personal con el skate?

Antes era más difícil porque estudiaba en un instituto y ahora lo hago online. Ahora tengo más libertad de no tener que estar toda la mañana en clase, ahora puedo aprovechar para ir al gimnasio y es más fácil de compaginar.

¿Qué atrapa de este deporte?

El momento que vives cuando patinas es... no sé, una sensación muy rara.

¿Qué supone que se celebre un evento como GRAVITEO?

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Es importante que se sigan haciendo eventos como GRAVITEO porque deportes como el skate y el roller no son muy conocidos en el mundo y esto nos puede ayudar a ser más reconocidos.

Fuente: Sport